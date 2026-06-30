Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

Fórmula 1
F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

Fórmula 1
GP da Áustria
"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

MotoGP: Acosta passa por cirurgia para tratar síndrome do túnel do carpo

MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Acosta passa por cirurgia para tratar síndrome do túnel do carpo

MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

MotoGP
MotoGP: Yamaha confirma saídas de Quartararo e Rins no fim do ano; Martín e Ogura serão os substitutos

F1 - Newey revela causas por trás do desastre da Aston Martin em 2026: 'Ferramentas da era Jordan'

Fórmula 1
GP da Áustria
F1 - Newey revela causas por trás do desastre da Aston Martin em 2026: 'Ferramentas da era Jordan'
Fórmula 1 GP da Áustria

F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

Iniciativa teria partido dos representantes do tetracampeão mundial, não do próprio time de Woking

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

O final de semana do GP da Áustria de Fórmula 1 foi agitado não apenas dentro da pista, mas também nos bastidores da prova no Red Bull Ring: surgiram rumores envolvendo uma possível negociação entre Max Verstappen e a equipe da McLaren para 2027. Agora, a Sky Sports aponta para quem iniciou tal abordagem.

O editor recomenda:

No primeiro momento, o Daily Mail trouxe à tona a informação de que Verstappen teria iniciado negociações com a McLaren, visando uma vaga para 2027 na equipe de Woking. A informação é que o holandês entraria no lugar de Oscar Piastri e faria dupla com Lando Norris.

GPblog, no entanto, traz a informação de que a McLaren negou qualquer tipo de interesse no tetracampeão. Isso corrobora o que Zak Brown já declarou no início da temporada, defendendo a permanência de seus dois pilotos.

Em uma outra abordagem, a Sky Sports afirmou que o contato inicial entre os representantes de Max e a equipe 'papaia' veio do time do holandês, não o contrário, indicando um possível interesse de Verstappen em 'deixar o barco' da Red Bull já na próxima temporada.

A emissora britânica também diz que Verstappen tem um contrato com a Red Bull até 2028, mas que a já conhecida cláusula de performance, que permitiria o holandês se juntar a outra equipe em 2027 caso esteja fora da ponta ou da vice-liderança antes da pausa de meio de temporada, segue em vigor.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Áustria
"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

Últimas notícias

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Portimão

GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
GP da Grã-Bretanha de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Silverstone, com Bortoleto, sprint e brasileiros

F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports

F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria

Fórmula 1
F1 - Newey: futuro de Alonso depende da atualização da Hungria