F1: Empresários de Verstappen procuraram a McLaren na Áustria, diz Sky Sports
Iniciativa teria partido dos representantes do tetracampeão mundial, não do próprio time de Woking
Foto de: Max Slovencik / Getty Images
O final de semana do GP da Áustria de Fórmula 1 foi agitado não apenas dentro da pista, mas também nos bastidores da prova no Red Bull Ring: surgiram rumores envolvendo uma possível negociação entre Max Verstappen e a equipe da McLaren para 2027. Agora, a Sky Sports aponta para quem iniciou tal abordagem.
No primeiro momento, o Daily Mail trouxe à tona a informação de que Verstappen teria iniciado negociações com a McLaren, visando uma vaga para 2027 na equipe de Woking. A informação é que o holandês entraria no lugar de Oscar Piastri e faria dupla com Lando Norris.
O GPblog, no entanto, traz a informação de que a McLaren negou qualquer tipo de interesse no tetracampeão. Isso corrobora o que Zak Brown já declarou no início da temporada, defendendo a permanência de seus dois pilotos.
Em uma outra abordagem, a Sky Sports afirmou que o contato inicial entre os representantes de Max e a equipe 'papaia' veio do time do holandês, não o contrário, indicando um possível interesse de Verstappen em 'deixar o barco' da Red Bull já na próxima temporada.
A emissora britânica também diz que Verstappen tem um contrato com a Red Bull até 2028, mas que a já conhecida cláusula de performance, que permitiria o holandês se juntar a outra equipe em 2027 caso esteja fora da ponta ou da vice-liderança antes da pausa de meio de temporada, segue em vigor.
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