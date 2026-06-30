O final de semana do GP da Áustria de Fórmula 1 foi agitado não apenas dentro da pista, mas também nos bastidores da prova no Red Bull Ring: surgiram rumores envolvendo uma possível negociação entre Max Verstappen e a equipe da McLaren para 2027. Agora, a Sky Sports aponta para quem iniciou tal abordagem.

No primeiro momento, o Daily Mail trouxe à tona a informação de que Verstappen teria iniciado negociações com a McLaren, visando uma vaga para 2027 na equipe de Woking. A informação é que o holandês entraria no lugar de Oscar Piastri e faria dupla com Lando Norris.

O GPblog, no entanto, traz a informação de que a McLaren negou qualquer tipo de interesse no tetracampeão. Isso corrobora o que Zak Brown já declarou no início da temporada, defendendo a permanência de seus dois pilotos.

Em uma outra abordagem, a Sky Sports afirmou que o contato inicial entre os representantes de Max e a equipe 'papaia' veio do time do holandês, não o contrário, indicando um possível interesse de Verstappen em 'deixar o barco' da Red Bull já na próxima temporada.

A emissora britânica também diz que Verstappen tem um contrato com a Red Bull até 2028, mas que a já conhecida cláusula de performance, que permitiria o holandês se juntar a outra equipe em 2027 caso esteja fora da ponta ou da vice-liderança antes da pausa de meio de temporada, segue em vigor.

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