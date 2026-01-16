Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Ricardo Adami vai trabalhar com Academia de Jovens Pilotos e com os carros anteriores da escuderia

Redação Motorsport.com
Editado:
Add as a preferred source
Riccardo Adami, Engineer Ferrari

Após um ano de turbulências com Lewis Hamilton, Ricardo Adami não estará mais com o heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Leia também:

Nesta sexta-feira (16), a Ferrari anunciou que o italiano assumirá novas funções no time, envolvido com os carros anteriores para teste da Ferrari e na Academia de Jovens Pilotos.

Nascido em 1973, Adami iniciou sua carreira na Fórmula 1 em 2002 com a equipe Minardi, sendo promovido a engenheiro de corrida em 2005. Ao final daquela temporada, a equipe foi adquirida pela Red Bull e renomeada Toro Rosso. Seguiram-se anos em que Adami trabalhou com diversos pilotos estreantes do sistema de base da Red Bull, uma trajetória que culminou com a vitória histórica de Sebastian Vettel no Grande Prêmio da Itália de 2008.

Foi o próprio Vettel quem proporcionou a conexão ideal para sua chegada à Ferrari: ao chegar em Maranello, o piloto alemão pediu que Adami fosse seu engenheiro de corrida, um pedido que foi atendido. De 2021 a 2025, 'Ricky' (como é conhecido dentro da Scuderia) trabalhou ao lado de Carlos Sainz, construindo uma relação muito sólida e harmoniosa com o espanhol.

A Ferrari ainda não anunciou quem substituirá Adami. Dado o prazo muito curto, é provável que seja uma solução interna, segundo apurou o Motorsport.com Itália.

Confira o comunicado na íntegra:

A Scuderia Ferrari HP anuncia que Riccardo Adami assumiu um novo cargo na Academia de Pilotos da Scuderia Ferrari como Chefe de Carros de Teste e da Academia de Pilotos da Scuderia Ferrari, em que sua vasta experiência em pista e conhecimento de Fórmula 1 contribuirão para o desenvolvimento de futuros talentos e para o fortalecimento da cultura de alto desempenho em todo o programa.

A Scuderia Ferrari HP agradece a Riccardo por sua dedicação e contribuição em sua função em pista e deseja-lhe muito sucesso em sua nova posição.

A nomeação do novo Engenheiro de Corrida para o carro nº 44 será anunciada em breve.

