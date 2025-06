Barcelona pode ter perdido o GP da Espanha, mas ainda está confiante em suas chances de manter-se na Fórmula 1. A etapa espanhola do fim de semana foi a última realizada em Montmeló, com ela sendo transferida para o Madring, que ainda está em construção, em 2026, com duas corridas espanholas no calendário do próximo ano, já que Barcelona completará o último ano de seu contrato atual.

Como é improvável que a Espanha mantenha ambas as corridas de F1 anualmente, espera-se que Barcelona siga Imola após 2026 - embora o sistema rotativo da F1 para vagas europeias selecionadas, que já inclui a Bélgica, ainda possa lhe dar uma sobrevida nos próximos anos.

Uma delegação catalã esteve em Ímola no início de maio para discussões com a FOM e, falando com o Motorsport.com em Montmeló no fim de semana, os organizadores estavam confiantes de que a chegada de Madri não significaria o fim de Barcelona.

"[Madri] não é um problema para nós", disse Ignasi Armengol, diretor da empresa Fira Circuit, que administra o circuito a partir deste ano. "Pelo contrário, os [organizadores de Madri] estiveram aqui para conhecer nossas instalações, há uma relação muito cordial, como com o resto dos circuitos. Nesse sentido, não vemos isso como um problema. Temos outros circuitos com distâncias semelhantes".

Layout de Madring para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1

Há um sentimento de que Barcelona abriu efetivamente a porta para o projeto de Madri da F1 ao não demonstrar urgência suficiente para resolver alguns dos problemas de longa data da corrida com relação à logística e à infraestrutura.

E, embora o evento tenha certamente melhorado, talvez já seja tarde demais, já que, entre outros projetos, sua estação de trem há muito prometida, ao lado da entrada do circuito, ainda é uma ideia no papel.

"A verdade é que o relacionamento com a FOM é muito bom", insistiu Armengol. "Nós nos conhecemos muito bem e, portanto, o diálogo é fluido e muito construtivo. Ano após ano, estamos incluindo, ajustando e aperfeiçoando as coisas que a FOM nos pede e que conseguimos resolver, incluindo a distribuição de espaço no paddock, o estacionamento e o acesso".

"Não há urgência em assinar um novo contrato. Como vimos nos circuitos, isso geralmente é feito três ou quatro meses antes da última corrida do contrato e, portanto, temos um ano inteiro pela frente. Estamos otimistas quanto a uma boa resolução".

Essas negociações ocorrem no nível do governo, que paga a conta - mas, embora não esteja diretamente envolvido, Armengol disse que o objetivo ainda é organizar um GP anual. "Para nós, sempre fizemos isso continuamente e, portanto, essa é a nossa esperança", disse ele. "Acho que ainda estamos trabalhando com essa ideia nessas negociações".

Quanto ao nome do evento de 2026, Armengol disse que uma decisão seria tomada "em curto prazo". Mas, como a corrida é apoiada pelo governo local, não seria muito improvável pensar que ela poderia levar o título de GP da Catalunha usado para a etapa de MotoGP.

O calendário do próximo ano está tomando forma

Enquanto isso, a F1 está se aproximando da finalização de seu calendário de 2026, que mais uma vez começará em Melbourne no início de março, como já se sabe há algum tempo. Como aconteceu este ano, as etapas do Bahrein e Arábia Saudita serão adiadas devido ao feriado islâmico do Ramadã, transferindo essas corridas para abril, depois da China e do Japão mais uma vez.

Uma das poucas mudanças esperadas para a primeira metade da temporada é o desaparecimento de Ímola e a mudança do Canadá de sua data atual, em meados de junho, para a segunda metade de maio.

Logisticamente, isso facilitará a conexão com Miami, embora se entenda que Miami e Canadá não serão disputados em paralelo. Para criar espaço para Montreal, Mônaco foi transferida para o início de junho, em vez de sua data tradicional no final de maio.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Não se espera que a segunda metade da temporada tenha grandes mudanças além da substituição de Ímola por Madri no final de setembro, com o trabalho de construção em andamento para que o chamado Madring, próximo ao aeroporto de Barajas, seja concluído a tempo.

Enquanto isso, a Tailândia continua sendo a opção de médio prazo mais realista para entrar no calendário em 2028 ou depois, com o governo local e a Red Bull Tailândia trabalhando em um circuito semipermanente proposto nos arredores de Bangkok. A bola está no campo do governo para apresentar uma proposta convincente, depois que o primeiro-ministro se reuniu com o CEO da F1, Stefano Domenicali, em abril.

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!