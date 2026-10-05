F1: Entenda a falha que causou o caos na volta de formação da Malásia

O início da primeira corrida em pista molhada de 2026 virou um caos. O pole Max Verstappen foi o primeiro a sofrer com a falta de potência enquanto pilotava devagar durante as voltas de formação atrás do safety car. Em seguida, Lewis Hamilton parou completamente e vários outros carros fizeram o mesmo. O diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, explicou exatamente o que aconteceu no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1.

Depois do incidente bizarro, a direção de prova foi obrigada a interromper a corrida com bandeira vermelha e, em seguida, houve um atraso de 40 minutos antes que os torcedores pudessem finalmente ver os carros na pista.

Tombazis confirmou à mídia, incluindo o Motorsport.com, que um bug no software fornecido pela FIA e desenvolvido em conjunto com as equipes ao longo de vários anos foi o responsável por todo o caos.

“Não conseguimos testar o software tão exaustivamente quanto gostaríamos, pois houve muito poucas sessões em pista molhada este ano. Houve uma combinação de circunstâncias que fez com que esse bug se manifestasse”, disse Tombazis durante uma coletiva de imprensa adicional após a corrida.

“Basicamente, na volta de formação, alguns carros andaram muito devagar e quase ficaram em ponto morto. Houve um efeito sanfona entre os carros, e alguns deles quase pararam completamente. Esse bug impediu que a potência fosse redistribuída e que os carros voltassem a andar".

Isso está intimamente relacionado à redução da potência elétrica para 250 kW em condições de pista molhada.

Embora o software necessário para isso tenha sido testado por várias equipes, incluindo a Red Bull e a Racing Bulls, ele não foi testado nas condições atrás do safety car – e, portanto, não nessas velocidades extremamente baixas.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing; Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Em Sepang, essas baixas velocidades foram atingidas em determinados pontos, com todas as consequências que se seguiram.

“Foi principalmente em alguns setores onde a potência total foi reduzida. Não sei exatamente qual era a velocidade, mas alguns carros, ao atingirem essa velocidade muito baixa, de alguma forma entraram em um loop, o que significava que não conseguiam acelerar novamente e, então, parecia que haviam parado".

Na prática, isso fez com que os pilotos sentissem como se o pedal do acelerador não estivesse mais respondendo, algo que Oliver Bearman contou à mídia com certa surpresa.

“Meu pedal do acelerador simplesmente parou de funcionar", disse Bearman. "Era como se não estivesse conectado e o motor estivesse apenas em marcha lenta. Foi muito estranho, quer dizer, chocante".

Uma das dúvidas é por que o motor de combustão interna também foi afetado, quando isso não deveria acontecer em velocidades extremamente baixas. A FIA ainda não tem uma resposta formal para essa pergunta, mas a hipótese inicial é que a falha fez com que toda a ação do acelerador fosse direcionada para recarregar o MGU-K, o que explica por que os pilotos sentiram que não havia nenhuma resposta do pedal do acelerador.

À primeira vista, parecia que os carros com motor Mercedes foram menos afetados pelo problema do que os de outras montadoras, mas Tombazis explicou que não há nenhuma razão técnica para isso. Estava simplesmente relacionado às velocidades alcançadas em determinados minissetores.

“Nem todos os carros atingiram as mesmas baixas velocidades na volta de formação. Houve um certo efeito sanfona. Acho que Max reduziu bastante a velocidade, por estar na frente, e então alguns carros frearam com mais força porque foram pegos de surpresa e assim por diante. Isso fez com que alguns carros enfrentassem o problema e outros não".

Nikolas Tombazis, FIA Foto: Kym Illman / Getty Images

Como a FIA forneceu uma solução de emergência às equipes de F1

A FIA teve então que reagir rapidamente para que a corrida perto de Kuala Lumpur pudesse finalmente começar, como explicou Tombazis quando questionado pelo Motorsport.com.

“Felizmente, nossa equipe entendeu o problema muito, muito rapidamente. Acho que a atualização foi feita com muita competência. Obviamente, foi um trabalho feito às pressas. A prioridade era retomar a corrida o mais rápido possível, então acho que o tempo de reação foi bastante rápido”, disse ele.

“Não foi um trabalho perfeito e, claramente, não testamos as atualizações, mas acho que foi a maneira correta de lidar com um caso como esse".

Na prática, a atualização fez a FIA remover o limite de energia (associado ao teto de 250 kW) nos trechos onde a baixa velocidade havia disparado a falha. Embora não seja uma solução definitiva, a medida emergencial garantiu a realização da corrida.

“Em alguns setores, esses cortes de potência foram anulados”, confirmou Tombazis. “Obviamente não tínhamos cinco dias para fazer as atualizações, apenas alguns minutos. Mas, felizmente, conseguimos resolver sem comprometer a segurança, a disputa ou a igualdade da corrida".

Como isso pôde acontecer, para começar?

Após a atualização da FIA, todas as equipes ainda precisavam instalar o software modificado, o que explica o atraso antes da relargada. O GP do Bahrein na Malásia foi salvo graças a isso, mas isso ainda não explica como a FIA pode ter deixado passar essa falha durante todos os seus preparativos e por que ela só veio à tona na 16ª etapa do campeonato.

“O software foi testado. Só não foi testado nessas condições específicas”, respondeu Tombazis. “O que nos pegou de surpresa foi o fato de os carros terem rodado naquela velocidade muito, muito baixa, o que normalmente não era contemplado".

Carro de Segurança da FIA Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Durante os testes de pneus nos quais o software foi testado, as velocidades extremamente baixas, compreensivelmente, não foram atingidas. No entanto, há um contra-argumento crucial a isso: na chuva, a probabilidade de um safety car – e, portanto, de baixas velocidades – é muito alta. A FIA não deveria ter previsto isso, e foi esse o maior erro da entidade reguladora?

Questionado sobre isso pelo Motorsport.com, Tombazis respondeu: “Bem, qualquer bug é resultado de um erro. Quero dizer, não conheço nenhum software que não tenha bugs e atualizações. Seu computador provavelmente é atualizado a cada três dias e tudo isso são bugs".

“É claro que antecipar essas coisas é o que se espera fazer, mas, às vezes, uma combinação específica de eventos não é devidamente prevista e causa o problema. Acho que, se tivéssemos feito um pouco mais de testes, provavelmente teríamos conseguido detectar o problema a tempo e evitar essa situação".

Embora a causa desse problema já seja conhecida e uma correção temporária tenha sido implementada, a FIA ainda tem muitas perguntas a responder internamente – também para garantir que isso não volte a acontecer.

“Todos nós gostaríamos que fosse mais simples, mas o fato é que, quando se lida com tanta energia elétrica, isso torna tudo mais complicado. Ainda não fizemos uma análise completa da situação para ver como podemos evitar esse tipo de problema".

“Em todas as corridas, fazemos uma longa análise posterior, na qual identificamos pontos críticos. Obviamente, esse foi um ponto crítico importante e precisamos garantir que isso não se repita".

“Mas posso garantir que isso nunca mais vai acontecer? Esse problema específico, sim. Um problema, não. Mas faremos o nosso melhor para evitá-lo, é claro".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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