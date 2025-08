F1: Entenda atualizações e mudanças nos carros para GP da Hungria

A Red Bull, a Racing Bulls e a Aston Martin foram as únicas equipes que registraram atualizações para o GP da Hungria neste fim de semana da Fórmula 1. Isso porque a grande maioria já está voltada para as mudanças das regras na próxima temporada e aproveita as férias do meio do ano para desacelerar as operações.

A maioria das atualizações enviadas à FIA foi baseada nas exigências específicas do circuito de Hungaroring, que conta com curvas de baixa e média velocidade e, por isso, exige níveis de downforce mais altos do que a maioria das pistas do calendário.

A Red Bull introduziu um novo elemento superior na asa dianteira com um chord (comprimento entre a borda de ataque e a borda de fuga, ou seja, de frente para trás) mais longo, para adicionar carga ao eixo dianteiro do carro de forma simples. A equipe já contará com uma asa traseira de maior downforce para equilibrar esse aumento de carga na frente.

A equipe também abriu os dutos de resfriamento dos freios na parte dianteira, antecipando as temperaturas mais altas previstas para os freios no circuito de Hungaroring.

A Aston Martin fez o mesmo, produzindo um "design mais agressivo" para a aba da asa dianteira que se encaixará na asa dianteira que a equipe introduziu no GP da Bélgica.

Prática de pitstop da Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

As outras equipes otimizarão suas asas existentes, provavelmente explorando uma faixa de downforce a partir de seus pacotes de Mônaco e, em seguida, reduzindo conforme necessário.

A Racing Bulls não registrou uma modificação na asa dianteira, mas revisou as superfícies ao redor dos tambores de freio dianteiros para otimizar o fluxo nessa área específica.

Além disso, a equipe italiana produziu novos painéis para o resfriamento da tampa do motor. Devido às velocidades mais baixas esperadas durante a volta em Hungaroring, a taxa de fluxo de massa esperada de ar que passa pelo carro para manter os componentes críticos resfriados é reduzida.

Ao abrir as grelhas de resfriamento, a equipe poderá retirar melhor o excesso de calor do compartimento do motor. Espera-se que as temperaturas no sábado ultrapassem os 30°C, o que garante que a maioria das equipes correrá com seus painéis de resfriamento mais largos.

A Mercedes, por sua vez, está voltando ao pacote de suspensão que introduziu inicialmente em Ímola; a equipe voltou à suspensão inicial em Mônaco e Barcelona, antes de voltar à nova configuração no Canadá.

