Para atender às exigências de Lando Norris, que comentou várias vezes sobre a falta de sensibilidade da parte dianteira do MCL39, a McLaren trouxe uma nova suspensão mecanicamente revisada e "feita sob medida", que, em parte, o fez recuperar a confiança e vencer o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Atualizações das quais Oscar Piastri não sentiu necessidade de usar, embora a equipe papaia pudesse orientá-lo a pelo menos experimentá-las. Mas em que elas consistem?

Se há um elemento que Norris continua apontando nesta primeira parte d temporada é a falta de confiança e de conexão com o carro. Uma sensação muito diferente em comparação com a temporada passada, quando ele havia encontrado um entendimento quase total com o MCL38.

Um aspecto que é tudo menos marginal, especialmente agora que a corrida pelo título está sendo disputada internamente e onde cada detalhe pode fazer a diferença em um confronto apertado. Uma questão que nem mesmo a McLaren subestimou e que foi abordada com grande cuidado desde as primeiras corridas de 2025, ciente de que, afinal, "potência não é nada sem controle".

A primeira parte da temporada mostrou, de fato, duas faces de Lando: um lado competitivo e eficaz em termos de velocidade pura, e outro mais inseguro, propenso a erros mais do que no passado, em busca daquele 'clique' que até agora se perdeu.

"Algo não bate entre mim e o carro. Não consigo nem fazer uma volta como no ano passado. Naquela época, eu sabia, curva por curva, o que esperar do carro. Eu me sentia no controle total. Este ano não poderia ser mais o contrário", declarou Norris após o Bahrein, destacando o quanto essa falta de harmonia o fez perder as certezas que havia construído no passado.

Norris não teve a conexão necessária para o salto entre Q2 e Q3

A equipe de Woking sabia exatamente o que Norris precisava para encontrar a sensação certa com o carro, e Andrea Stella deixou claro que o trabalho continuaria nas corridas seguintes, com intervenções de curto e longo prazo, com o objetivo de colocá-lo em posição de aproveitar ao máximo o potencial do MCL39, especialmente na classificação.

Um aspecto que, no caso do britânico, este ano se traduziu em uma falta de incisividade no Q3, o que no passado foi um de seus pontos fortes, já que ele foi um dos pilotos que conseguiu tirar mais décimos entre as duas últimas baterias dos treinos classificatórios.

Neste ano, no entanto, entre os erros e a ausência daquela explosão final, foi Piastri quem se destacou, com uma melhora média de mais de três décimos, em comparação com os cerca de dois de Norris.

Já depois da corrida de Suzuka, o chefe da equipe havia anunciado que os engenheiros estavam trabalhando em soluções para adaptar a sensibilidade do carro, especialmente do eixo dianteiro, às exigências de Norris. Afinal de contas, a direção, assim como tudo o que está conectado a ela, é um dos poucos canais pelos quais o piloto recebe resposta direta do carro, dos pneus e da pista.

A nova suspensão proporciona uma sensação mais natural

Foi no Canadá que chegou um pacote de atualizações com mudanças projetadas especificamente para Norris, trabalhando na sensação e retorno dados ao piloto, uma área em que eles costumam trabalhar nos detalhes para adaptar o pacote às suas preferências. Não é por acaso que Oscar Piastri, por exemplo, nem sequer testou essa nova configuração, acreditando que não precisava dela.

"Normalmente, os pilotos dependem de sinais provenientes de diferentes fontes, e a direção é uma delas. Portanto, queríamos melhorar a sensação dos pilotos atuando na suspensão, mas não no sistema de freios em si, para que eles pudessem entender melhor o que acontece durante a frenagem", explicou Stella, enfatizando que as intervenções têm mais efeito.

As mudanças não são radicais e, externamente, só são perceptíveis quando se olha para a carenagem do triângulo superior, mas é na mecânica interna que está a verdadeira diferença.

Em particular, a nova suspensão permite um ajuste mecânico diferente na forma como o triângulo interage com os outros componentes, o que, por sua vez, permite que o comportamento da direção seja modificado. Intervenções que devem dar a Norris uma sensação mais natural da parte dianteira, especialmente nas curvas.

Por que Piastri não sente essa necessidade

Portanto, não se trata de uma verdadeira modificação relacionada ao desempenho, mas sim de uma espécie de opção de configuração, e Piastri, que não sentiu nenhum problema específico com a sensação da extremidade dianteira, decidiu não adotá-la.

"Ainda não a usei. A questão é que, para mim, não se trata de uma melhoria. É apenas algo diferente. Isso torna algumas coisas um pouco melhores, outras um pouco piores", disse o australiano.

"Se fosse apenas uma vantagem, eu a teria instalado sem pensar duas vezes. Mas a temporada está indo bem, então prefiro manter o carro como está e me concentrar em aproveitar ao máximo a configuração e as outras atualizações que temos".

Essa modificação é, portanto, diferente da introduzida na Áustria, que dizia respeito à cobertura de carbono que conecta a suspensão ao chassi, para melhorar a aerodinâmica, mas sem intervir na parte mecânica. No caso das mudanças introduzidas no Red Bull Ring, tratava-se de uma atualização voltada para o desempenho, por isso também foi adotada por Piastri.

Em vez disso, a suspensão introduzida no Canadá e desenvolvida de acordo com as necessidades de Norris parece ter acertado o alvo, restaurando as sensações desejadas e, acima de tudo, o sentimento que o inglês parecia ter perdido na primeira parte do campeonato. Esse é um sinal positivo para a McLaren, mesmo que isso signifique ter de gerenciar diferentes especificações técnicas ao longo dos finais de semana de corrida.

Como Stella confirmou, as avaliações estão em andamento para ver se Piastri também pode se beneficiar das soluções adotadas por Norris no futuro. No entanto, nada está decidido e não está descartado que a abordagem diferenciada entre os dois permaneça.

"A configuração diferente da suspensão dianteira não complica a maneira como analisamos os dados nem a maneira como comparamos o desempenho dos carros, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da pilotagem", explicou Stella.

"Na verdade, é mais uma questão de logística, relacionada ao gerenciamento de componentes, porque temos que trazer especificações diferentes conosco. Na realidade, estamos discutindo se algumas das opções adotadas por Lando também podem ser interessantes para Oscar no futuro. Isso será avaliado. Mas o mais importante é que parece que conseguimos dar a Lando uma sensação melhor em relação ao eixo dianteiro".

"Alguns dos pontos críticos que surgiram no início da temporada parecem ter sido resolvidos, e vemos um Lando mais confortável. Isso é realmente uma boa notícia. Oscar, por outro lado, sempre esteve em sintonia com o carro, então não se pode descartar que essas diferenças permanecerão até o final da temporada", concluiu.

