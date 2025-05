O debate sobre as duas paradas obrigatórias no GP de Mônaco de Fórmula 1 e se elas funcionariam ou não agitou os paddocks do Principado, mas uma equipe se aproveitou bem das novas regras: a Racing Bulls.

Em discurso na noite de sábado, o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, disse que seria necessário um "gênio", e não um estrategista, para descobrir como aproveitar ao máximo a nova mudança de regulamento específica de Mônaco.

Acontece que a Racing Bulls tinha os dois no pitwall em Monte Carlo, pois foi a primeira a utilizar a tática do segundo carro 'travando' o pelotão para criar uma brecha para que o carro da frente fosse para o pit e voltasse para a corrida com ar limpo.

Isack Hadjar, que começou a corrida em quinto após um bom esforço na classificação, foi o beneficiário da tática, mas Liam Lawson também merece crédito por ter desempenhado sua função com perfeição.

Isso fez com que Hadjar terminasse em sexto e Lawson em oitavo, em uma bela tarde de sol de Mônaco para a equipe irmã da Red Bull.

"Você pode ver - toda a equipe está reunida aqui em frente à garagem, eles estão absolutamente emocionados pela equipe, por Isack, por Liam", disse o diretor executivo da Racing Bulls, Peter Bayer, à ServusTV.

"Um trabalho brilhante de nossos estrategistas. Tivemos nossa cota de frustrações com Laurent [Mekies, chefe de equipe da RB] em relação à estratégia, mas hoje eles realmente conseguiram um golpe de gênio. O pouco de risco que corremos definitivamente valeu a pena".

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

"Teoricamente, era possível fazer ainda mais. O risco era definitivamente alto - 'sem risco, não há diversão', como dizem -, mas a decisão foi deixar Lewis [Hamilton] ir para que pudéssemos essencialmente assumir o controle com nossos dois carros".

"Carlos [Sainz] poderia ter tomado aquela posição de nós de outra forma, mas como ele estava claramente forçando muito, dissemos 'tudo bem, isso nos dá uma janela'. E tivemos que usar os pneus macios, por isso tentamos manter o stint o mais curto possível, porque eles simplesmente não proporcionariam desempenho por um longo período. E, sim, a equipe executou com perfeição - estamos muito, muito felizes porque o risco valeu a pena".

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, ficou frustrado com o fato de a Williams ter implementado uma versão mais agressiva da mesma tática, mas destacou a Racing Bulls por ter feito um ótimo trabalho de "superação" com essa estratégia.

"É claro que isso é extremamente importante - 12 pontos no campeonato", acrescentou Bayer. "Acho que isso nos coloca logo atrás da Haas, mas o mais importante é que o carro funciona, a equipe funciona e há harmonia".

"Você pode realmente sentir a energia da equipe, a alegria que eles têm com o trabalho. E, com certeza, as rodadas triplas são exaustivas, mas desta forma estamos indo para Barcelona com um sorriso e ansiosos".

Uma pessoa cujo sorriso pode estar um pouco mais largo do que o de qualquer outra pessoa é Hadjar, cuja excelente temporada de estreante continuou nas ruas estreitas e sinuosas de Mônaco.

Tendo se recuperado brilhantemente de seu início de ano pouco auspicioso na Austrália, com o francês em lágrimas depois de bater antes mesmo de a corrida começar, ele agora está mostrando um grande potencial - mesmo que não tenha ficado nada impressionado com a satisfação de sua estreia em Mônaco.

"O problema é que você quase adormece porque está fazendo a gestão dos pneus e isso se torna muito chato", disse ele. "Às vezes, eu aumentava o ritmo porque estava tão entediado que precisava ficar pensando. Foi um longo caminho até o final. A classificação foi o dia mais intenso e o trabalho mais árduo que tive de fazer desde que me lembro".

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Hoje foi um pouco mais fácil porque eu realmente confiei no Liam. Ele seguiu a estratégia e o plano perfeitamente. Ele me ofereceu pitstops bem cedo. Esse era o objetivo e foi executado com perfeição".

Lawson parece ter encontrado a sensação de estar de volta ao lar depois que sua promoção para a Red Bull durou apenas as duas primeiras rodadas de 2025.

A decepção de não ter conseguido uma estadia mais longa para provar seu valor deve ter sido dolorosa, mas agora ele está dando continuidade ao seu esforço e provou no domingo que faria o que fosse necessário para a equipe.

"Quero dizer, sempre há um potencial, e acho que, obviamente, quando tomamos uma decisão como essa, nossa corrida se limita basicamente ao ponto em que eu estava em P8", disse ele. "Mas, sinceramente, é difícil ultrapassar aqui de qualquer maneira. Então, para nós, o estrago foi feito na qualificação de ontem, mas para a equipe é um ótimo resultado".

"[Pilotar devagar] é realmente muito mais difícil do que eu esperava do ponto de vista da concentração. Mas, sim, é algo que, obviamente, do ponto de vista da equipe, fazia sentido".

