F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura

A Ferrari estará ponderando se os seus dois carros deveriam ter estado na primeira fila para o GP de Singapura de Fórmula 1. Lewis Hamilton impôs um ritmo impressionante nos segmentos iniciais da classificação, enquanto Charles Leclerc disse acreditar "que o carro tinha potencial para a pole". Ainda assim, foi Max Verstappen quem ficou com a primeira posição, 0,054s do monegasco, que é P2.

Hamilton determinou o ritmo no Q1, terminando 0,345s à frente de Leclerc, e no Q2, quando se tornou o primeiro piloto a fazer uma volta abaixo da marca de 1m32s em Singapura este ano. Além disso, foi 0,110s mais rápido do que Verstappen, segundo classificado.

Mas Hamilton fez então uma alteração na asa dianteira, acrescentando um pouco mais de ângulo no flap dianteiro direito, alterando o equilíbrio do carro de forma inesperada. Embora tenha sido mais rápido no Q3, foi apenas uma melhoria marginal e tanto Leclerc como Verstappen encontraram mais desempenho.

"Acho que é apenas equilíbrio," disse Hamilton. "O carro estava bom. Minha equipe e os engenheiros fizeram um trabalho fantástico, tal como os mecânicos entre as sessões. Acho que o carro estava incrível no Q1 e no Q2 e, quando terminei as voltas, pensei: 'Ainda dá para mais'. A única forma de tentar extrair isso é acrescentar asa. E, ao fazê-lo, acho que simplesmente ultrapassou o limite".

"Foi apenas um erro [de ajuste] ou algo assim, mas é como se estivesse no fio da navalha. Depois disso o carro ficou simplesmente brusco e nenhuma das voltas no Q3 foi boa. Por isso estou grato por ser terceiro, para ser honesto, tendo em conta que essas voltas não foram muito boas", admitiu.

The Ferraris qualified second and third, but felt they could have done better Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

A teoria de que a alteração de acerto tinha deixado o carro um pouco 'de frente' demais foi reforçada pelo fato de Hamilton ter precisado corrigir enormes saídas de traseira na curva 3 em ambas as voltas no Q3, além de ter que fazer movimentos bruscos no volante pela chicane final.

“Provavelmente encontrei esse ponto nas duas primeiras voltas, mas é preciso levar em conta a evolução da pista e o aumento da aderência. Então, de certa forma, você precisa reagir a isso com base no que observa”, afirmou.

A evolução da pista é sempre um fator em circuitos de rua como Singapura, os quais não são usados para corridas durante o resto do ano. A superfície oferece mais aderência à medida que mais borracha é depositada ao longo de cada sessão, o que pode levar equipes e pilotos pelo caminho errado nos acertos, uma vez que pode ser difícil distinguir quanta melhoria vem do acerto e quanta é simplesmente a pista mudando.

Leclerc explicou que simplesmente teve dificuldade em juntar uma volta limpa até o fim.

"Cometi alguns erros," disse ele. "Acho que havia potencial para estar na pole hoje, mas Max simplesmente fez um trabalho melhor".

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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