O GP da Itália de Fórmula 1 teve como resultado uma vitória dominante de Max Verstappen, na pista em que a Red Bull teve grandes dificuldades no ano passado e onde Verstappen descreveu o carro como "um monstro". 12 meses depois, a realidade parecia muito diferente, ajudada por uma asa traseira específica de baixa downforce, uma unidade de potência Honda 'fresquinha' e, acima de tudo, uma abordagem ligeiramente diferente para o fim de semana de corrida.

"O carro funcionou perfeitamente desta vez, a estratégia foi boa, então tudo estava bem", disse Helmut Marko, no paddock de Monza após a corrida. "E Max foi soberano, além daquela primeira curva. Vencer com 20 segundos de margem sobre a McLaren é uma grande conquista".

O consultor da Red Bull foi o primeiro a prever que a vitória na Itália estava próxima. A mídia reunida olhou para o austríaco em choque depois que ele fez essa previsão ousada na sexta-feira, mas Marko sorriu após a corrida: "Vocês sempre ficam chocados quando eu digo algo!"

A Red Bull não está mais seguindo "cegamente" o simulador

Em uma nota mais séria, Marko explicou que a abordagem da equipe para os fins de semana de corrida mudou após as férias: "A diferença é que a preparação de um fim de semana é diferente agora".

"Laurent é um excelente engenheiro, então agora a ideia é pegar tudo o que a simulação nos mostra, mas misturar isso com a experiência que Max tem e com a experiência que nossos engenheiros de corrida têm. É assim que queremos fazer um carro que seja mais previsível e guiável".

"Esse é o produto disso. Basicamente, é o mesmo produto que tínhamos antes, apenas algumas atualizações foram feitas e estão funcionando. Mas 20 segundos na McLaren, eu não teria previsto isso".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, diretor da equipe Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Quando Marko fala de uma nova filosofia, ela se refere a Zandvoort. "Eu já disse em Budapeste que sabíamos o que tínhamos feito de errado e, infelizmente, não podíamos mais mudar. Mas em Zandvoort ficou demonstrado que a direção que estamos tomando é a correta. Zandvoort nunca foi o nosso circuito, e tivemos sorte com o segundo lugar lá, mas o terceiro lugar era uma posição garantida para nós, e evoluímos a partir daí. No ano passado, estávamos 40 segundos atrás do vencedor em Monza, e naquela época tínhamos um monstro".

Verstappen desempenhou um papel fundamental para encontrar - e manter - a configuração correta, embora Marko tenha acrescentado que a chegada de Laurent Mekies também fez a diferença.

"Os engenheiros estão ouvindo mais os pilotos agora. Se você tem um piloto tão rápido e experiente, acho que essa é a maneira certa de fazer isso. Ele tem que pilotar o carro de qualquer maneira. E, no final, foi importante que nossa velocidade máxima melhorasse", disse Marko, observando que o próprio Verstappen optou por manter a configuração de baixo downforce na classificação, apesar de algumas opiniões divergentes dentro da equipe. "Vimos que podíamos nos distanciar das McLarens. A opinião do piloto foi reconhecida".

Nesse sentido, Marko vê grande valor em Mekies, com quem Verstappen pode conversar em um nível mais técnico: "Toda a equipe técnica está mais aberta agora e eles discutem as coisas. Eles não estão aceitando cegamente o que a simulação diz".

Verstappen é igualmente positivo em relação à nova abordagem da Red Bull para os fins de semana de corrida e à construção de seu relacionamento com Mekies.

"Até agora, tivemos muitas corridas em que estávamos atirando para todos os lados com a configuração do carro. Mudanças bastante extremas, o que mostra que não estávamos no controle", explicou Verstappen. "Não estávamos entendendo completamente o que fazer. Como Laurent tem experiência em engenharia, ele faz as perguntas certas aos engenheiros - perguntas de senso comum - e acho que isso funciona muito bem".

"Além disso, você tenta aprender com as coisas que já tentou. Em um determinado momento, algumas coisas lhe dão um pouco de direção, e foi nisso que continuamos trabalhando. Definitivamente, senti que em Zandvoort já havíamos dado um passo que parecia funcionar muito bem, e outro passo aqui, que novamente me pareceu um pouco melhor".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

