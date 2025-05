O GP da Espanha de Fórmula 1 finalmente chegou e algo que pode ficar claro será o impacto das novas regras da FIA que reduzem significativamente a flexibilidade das asas dianteiras com verificações mais rigorosas. Confira quem pode perder mais com o novo regulamento.

A medida foi decidida pouco antes da abertura da temporada na Austrália, onde uma norma relativa às asas traseiras foi acionada, e as equipes tiveram bastante tempo para se preparar para esse 'salto para trás'.



A decisão, compartilhada com as equipes, de adiar a introdução da nova regra tinha uma lógica econômica ligada ao limite orçamentário: as equipes estão ocupadas projetando os monopostos de 2026 e fazia sentido inserir a mudança de regulamento durante a temporada atual, quando nos planos de desenvolvimento todos ou quase todos teriam trazido uma evolução da asa dianteira.

Mercedes W16: a asa de acordo com as novas regras da FIA sobre a flexão da asa dianteira já foi testada Foto de: Bernd Erlhof / circuitpics.de

Muitas pessoas pensam que a flexão afeta principalmente os dois flaps que vemos dobrando na imagem, mas os aerodinamicistas desenvolveram até deformações programadas em movimento que afetam o perfil principal, o segundo elemento e também as placas laterais.



Raciocinando nesses termos, fica mais fácil pensar que os engenheiros tiveram tempo para estudar soluções para atenuar a perda de desempenho da asa dianteira. A regra em si é muito simples: a FIA reduz a deflexão estática da asa, medida com uma força de 100 N, de 15 para 10 mm. A carga é aplicada a 800 mm da linha central do monoposto.

Ferrari SF-25: a asa dianteira não perderá eficiência com as novas regras Foto de: Giorgio Piola



Teoricamente, é necessária uma rigidez de 30%, mas, na realidade, o movimento não deve exceder 10 mm em um ponto específico, mas se for possível reconstruir deformações mais complexas que passem nos testes técnicos em qualquer caso, a asa seria perfeitamente legal.



A asa flexível é útil porque, em baixas velocidades, garante a carga aerodinâmica máxima, enquanto em altas velocidades ele reduz o arrasto graças à flexão dos elementos, permitindo atingir velocidades máximas mais altas. O assunto é interessante: teremos que aguardar os treinos livres de sexta-feira para obter as primeiras respostas e descobrir se há quem tenha que gastar mais recursos para recuperar o atraso.

TELEMETRIA com RICO PENTEADO: a FIA vai EMBARALHAR a F1 na Espanha? ATUALIZAÇÕES e TUDO de Barcelona

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!