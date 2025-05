O GP de Mônaco de Fórmula 1 de 2025 foi mais uma corrida que deixou a Ferrari em modo de combate a incêndios, devido a tensões aparentes no tráfego de rádio entre Lewis Hamilton e seu engenheiro.

Hamilton foi o quinto colocado e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, chegou em segundo lugar, o que rendeu à Ferrari a melhor pontuação combinada em um fim de semana sem corridas nesta temporada. E, no entanto, nenhum dos pilotos estava em um clima particularmente comemorativo; o britânico estava visivelmente abatido no pós-corrida.

Leclerc poderia estar esperando algo melhor depois de ter disputado a pole no sábado, e Hamilton certamente estava, pois perdeu três posições no grid devido a uma penalidade por ter impedido Max Verstappen na Massenet durante a Q1.

O incidente, causado por uma informação errada da equipe sobre a abordagem de Verstappen, deu início a uma cadeia de eventos que o levou a ficar "preso na terra de ninguém" durante a corrida. Além disso, também trouxe à tona as trocas de rádio irritadas entre Hamilton e o engenheiro de corrida Riccardo Adami.

Mais tarde, o chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, procurou descartar qualquer ideia de atrito entre os dois. "Porque quando o piloto está perguntando algo entre a curva 1 e a curva 3, temos que esperar [até que ele chegue] ao túnel para responder, para evitar falar com ele durante as curvas".

"Não é que estejamos dormindo, não é que estejamos tomando uma cerveja no pitwall, é só porque temos uma seção da pista onde concordamos antes em falar com ele".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"E, honestamente, não é uma tensão que o cara esteja perguntando algo, ele está entre os muros, está sob pressão, está lutando, está a 300 km/h entre os muros. Estou perfeitamente bem e conversei com ele [Hamilton] após a corrida - ele não estava nem um pouco chateado".

Embora tudo isso pareça bastante plausível - os pilotos geralmente se irritam quando lhes fazem perguntas ou oferecem informações enquanto a largura de banda mental é ocupada por um conjunto de curvas desafiadoras - também é altamente genérico. E a troca mais peculiar ocorreu após a corrida, não durante.

"É um P5", disse Adami pelo rádio na volta de desaceleração. Hamilton respondeu: "Perdi muito tempo no trânsito. O resto precisamos investigar. E recolher [a borracha gasta do pneu], por favor". "Sim, muito obrigado aos rapazes, como eu disse, por consertarem o carro [depois do acidente no treino de sábado]",

"Não foi o mais fácil dos finais de semana, mas vivemos para lutar outro dia, então... sim". Seguiu-se um silêncio no rádio, quebrado por Hamilton perguntando: "Você está chateado comigo ou algo assim?" - ao que ele também não recebeu resposta.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Peter Fox / Getty Images

Essas trocas de palavras precisam ser avaliadas no contexto, especialmente quando reproduzidas na transmissão de TV, já que a F1 tem o hábito recente de apresentar o rádio da equipe de forma enganosa para ampliar o drama. Mas, pelo que se sabe, foi exatamente assim que a conversa aconteceu.

Isso também aconteceu depois de uma troca de mensagens no final da corrida, quando Hamilton perguntou se o grupo à sua frente na pista - Verstappen, Lando Norris, Leclerc e Oscar Piastri - ainda estava "quase um minuto à frente".

A resposta de Adami: "Charles com [pneus] médios e McLarens com duros, na [Curva] 16, muito próximos um do outro lutando" - foi considerada insatisfatória".

"Você não está respondendo à pergunta", respondeu Hamilton. "Não importa, eu acho. Eu estava perguntando se estou um minuto atrás ou..."

"Ele está 48 segundos [à frente]", foi a resposta.

O teor de nenhuma das duas conversas pode ser explicado no contexto de onde Hamilton estava na pista e, se ele não estava "nem um pouco chateado" quando falou com Vasseur após a corrida, ele se animou consideravelmente entre a sala de imprensa e o escritório do chefe da equipe.

Hamilton cruzou a linha de chegada 51,387s depois do vencedor da corrida, Norris, e 48,256s depois do companheiro de equipe Leclerc. Isso deve ter irritado Hamilton, assim como o fato de ter passado a corrida na já mencionada "terra de ninguém" como resultado direto da informação equivocada da equipe de que Verstappen estava diminuindo a velocidade naquela volta do Q1.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A penalidade no grid o deixou atrás do carro da Racing Bulls de Isack Hadjar e do Aston Martin de Fernando Alonso durante o primeiro stint, até que eles fizeram o pit-stop no final das voltas 14 e 16, respectivamente.

Duas voltas de ar limpo antes de sua própria parada permitiram que Hamilton ultrapassasse os dois, mas a essa altura ele já tinha perdido 12s para seu companheiro de equipe, porque o grupo da frente, liderado por Norris, estava fazendo menos gestão de pneus do que Hadjar para tentar criar uma diferença.

A primeira parada de Leclerc na volta 23 foi mais cara em termos de tempo de volta do que a de Hamilton mas, a partir daí, a tendência geral foi de aumento da diferença - entre as voltas 33 e 39, ele estava perdendo entre um e três segundos por volta para o monegasco.

Os dados também mostram que suas voltas de entrada e saída em torno de seu pitstop no final da volta 56 também foram visivelmente caras.

Algumas dessas perdas podem ser atribuídas ao tráfego - as táticas da Racing Bulls e da Williams de ter um piloto no pelotão para que seu companheiro de equipe pudesse fazer o pit sem custo significavam que a diferença entre Alex Albon em 11º (na volta 57) e Nico Hulkenberg em 18º era de apenas 11s.

Esses carros haviam se movido de forma inteligente - na maior parte do tempo - quando o grupo dos quatro primeiros colocados passou por eles, mas depois retomaram sua dança frustrada e foram mais lentos para se separar de Hamilton.

Mas grande parte do déficit de 48s veio do fato de Hamilton ainda não ser capaz de conduzir seu SF-25 tão rapidamente quanto Leclerc.

Ele atribui isso à relativa falta de familiaridade com as características de desempenho da Ferrari, mas três décimos de segundo aqui e ali somam um grande déficit em uma distância de corrida. Como o próprio Hamilton disse após a classificação: "Este fim de semana foi uma curva de aprendizado um pouco acentuada".

