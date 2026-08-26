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F1: Entenda 'dilema' da Ferrari com novo motor de Leclerc e Hamilton para Monza

Unidade de potência atualizada da Scuderia já está montada, mas decisão final para o GP da Itália ainda não foi tomada

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Depois de receber dois tokens de atualização por meio do sistema ADUO da Fórmula 1 para modificar a unidade de potência de seu SF-26, a Ferrari montou os dois motores atualizados de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Agora, a equipe deve decidir se utilizará as novas unidades de potência no GP da Itália da próxima semana.

O editor recomenda:

A decisão final será tomada no final desta semana, quando as unidades que serão enviadas para Monza forem aprovadas. Esse raciocínio pode parecer estranho, mas é simplesmente a expressão de uma realidade complicada pelos regulamentos atuais.

Segundo apuração do Motorsport.com, o novo motor tenha cerca de 15 cavalos a mais que o anterior e uma curva de potência diferente, o que deve reduzir a diferença em relação à Mercedes em corridas, ao mesmo tempo em que melhora a fase de recarga do sistema híbrido.

Não só os turbos Garrett foram modificados, como também a câmara de combustão foi adaptada para aproveitar melhor o novo combustível que a Shell aprovou para Monza. O aumento de desempenho se deve ao efeito combinado do combustível de maior caloria com o sistema de combustão avançado.

Pausa atrapalhou desenvolvimento

As férias obrigatórias de agosto não favoreceram a Scuderia, pois o fechamento da fábrica de Maranello prolongou o tempo de testes do novo motor, nomeado 067/6. É necessário passar por um teste de resistência antes que ele possa ser utilizado em um fim de semana de corrida, o que exige que a unidade complete pelo menos seis GPs na bancada de testes sem apresentar problemas de confiabilidade.

O departamento de motores conta com 21 células equipadas com bancadas de teste de última geração, mas restrições de custo e o desejo de nivelar a competitividade determinam que apenas dois ou três dinamômetros sejam utilizados, com restrições de tempo rigorosas que prolongam o prazo.

E quando surge um problema de confiabilidade e é preciso fazer uma pequena alteração, a aprovação deve ser interrompida e todo o processo deve ser reiniciado. É um trabalho meticuloso, e até mesmo um grão de areia pode paralisar um mecanismo que deveria estar funcionando perfeitamente.

A Ferrari, portanto, aguarda o sinal verde para instalar o motor atualizado nos SF-26 que Hamilton e Leclerc pilotarão em Monza. Os carros também exibirão uma pintura comemorativa especial para celebrar a passagem de Michael Schumacher por Maranello.

The Ferrari cars could feature a new engine and livery in Monza

Os carros da Ferrari podem apresentar um novo motor e uma nova pintura em Monza

Foto: Eric Le Galliot

É justo dizer que a Scuderia não está indo para Monza com o objetivo de conquistar a vitória: as características do 'Templo da Velocidade' não combinam com o SF-26 no papel. No entanto, a esperança é que Hamilton e Leclerc consigam ficar bem próximos da Mercedes na classificação, que será a grande favorita.

É importante ressaltar que o herói local, Kimi Antonelli, também sofrerá uma penalidade de motor em seu GP em casa, o que o fará largar pelo menos na 20ª posição.

O GP da Itália será um evento crucial para definir a hierarquia dos motores após os ajustes concedidos pelo ADUO, em uma pista onde a recarga das baterias é difícil.

De acordo com a última avaliação de motores da FIA, a Red Bull continua sendo a referência em termos de motor de combustão interna. Mercedes, Ferrari, Honda e Audi agora precisam recuperar o atraso e, consequentemente, receberam tokens de atualização para usar nas temporadas de 2026 e 2027.

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