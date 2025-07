Em um movimento surpreendente, a Red Bull demitiu, nesta quarta-feira (9), o chefe de equipe Christian Horner após 20 anos no comando. No entanto, embora seu mandato tenha transformado a equipe em uma das mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1, ele também teve uma série de controvérsias.

Horner entrou para a equipe quando ela foi criada a partir da antiga equipe Jaguar, antes da temporada de 2005. Desde então, ele liderou a equipe em dois períodos de domínio, com Sebastian Vettel conquistando quatro títulos consecutivos a partir de 2010 e Max Verstappen repetindo o feito a partir de 2021.

Com o britânico no comando, a Red Bull conquistou 124 vitórias em corridas, 287 pódios e mais de 8.000 pontos no campeonato mundial - colocando-a à frente da histórica equipe Williams em termos de total de vitórias em corridas de F1.

No entanto, a forma da Red Bull caiu nos últimos meses e o próprio britânico se envolveu em uma polêmica que muitos acreditam ter distraído a equipe e levado a seus resultados sem brilho. Agora, com o ex-chefe da Red Bull substituído por Laurent Mekies, analisamos os principais eventos que levaram à queda de Horner.

Fevereiro de 2024 - O comportamento inadequado de Horner é investigado

As coisas começaram a desandar para Horner em fevereiro de 2024, quando o chefe da Red Bull foi acusado de comportamento inadequado por uma funcionária da equipe.

Reclamações não especificadas foram feitas à equipe por uma funcionária não identificada da equipe de Fórmula 1. Posteriormente, a Red Bull abriu uma investigação oficial sobre o assunto, trabalhando com um advogado independente para chegar ao fundo das alegações.

Em uma declaração compartilhada na época, a equipe disse: "A empresa leva essas questões extremamente a sério e a investigação será concluída o mais rápido possível. Não seria apropriado fazer mais comentários neste momento". Quando as alegações vieram à tona, Horner disse: "Eu nego completamente essas alegações".

O imbróglio ofuscou o lançamento do carro de 2024 da equipe, mas, no final das contas, inocentou Horner das irregularidades - o que deveria ter colocado um ponto final no assunto.

Março de 2024 - Vazamento de mensagens on-line

No entanto, isso não aconteceu e, na véspera da estreia da temporada 2024 da F1, a história sobre o suposto comportamento inadequado de Horner em relação a uma funcionária da Red Bull voltou ao centro das atenções.

Quase exatamente 24 horas depois de Horner ter sido inocentado de qualquer irregularidade pela investigação da Red Bull, dois endereços de e-mail anônimos distribuíram um dossiê de documentos que, segundo eles, estavam relacionados ao caso.

Os e-mails, que continham um link para um arquivo do Google Drive contendo os documentos, afirmavam: "Após a recente investigação e declarações da Red Bull, você terá interesse em ver os materiais anexados".

Esses materiais foram compartilhados entre cerca de 100 pessoas da F1, incluindo membros da mídia e pessoal da equipe em todos os níveis do grid.

A Red Bull não confirmou se os documentos eram reais ou falsificados, mas a equipe compartilhou uma declaração de Horner na época dizendo que ele "não comentaria especulações anônimas".

Abril de 2024 - Adrian Newey anuncia a saída da Red Bull

Embora nunca tenha sido oficialmente ligado ao drama que envolveu o chefe da Red Bull, o designer Adrian Newey anunciou sua saída da equipe apenas algumas semanas após a divulgação das notícias sobre o suposto comportamento de Horner.

Newey era um membro de longa data da equipe Red Bull, tendo se juntado à equipe em 2006, vindo da McLaren - onde projetou carros vencedores de campeonatos para Mika Hakkinen em 1998 e 1999.

Seu sucesso continuou na Red Bull, e Newey foi responsável por liderar as equipes que projetaram carros que conquistaram oito campeonatos de pilotos e seis campeonatos de construtores ao longo de apenas 14 anos.

A saída de Newey abalou a escuderia austríaca. Outra baixa para a Red Bull foi a do diretor esportivo Jonathan Wheatley, que assumiu o cargo de chefe de equipe da Sauber/Audi, que começou a ter bons resultados (e um pódio) depois de sua chegada.

Newey, por sua vez, está agora na Aston Martin, onde está preparando a equipe britânica para os novos regulamentos técnicos da temporada 2026.

Maio de 2024 - McLaren vira o jogo

Enquanto a Red Bull lidava com o drama fora da pista, seu desempenho na pista começou a vacilar. Depois de um período dominante em que ganhou consecutivamente as coroas de pilotos e construtores na F1, a equipe começou a temporada de 2024 com uma base forte e venceu quatro das cinco primeiras etapas da temporada.

Mas, em Miami, o jogo virou quando a McLaren trouxe uma atualização massiva para seu MCL38 que revelou um desempenho oculto para a equipe papaia.

Lando Norris venceu a primeira corrida na F1 com as mudanças em Miami, e a equipe rapidamente começou a diminuir a diferença para a Red Bull enquanto Norris e seu companheiro de equipe Oscar Piastri aumentavam a pressão. Depois da pausa de meio de temporada da F1, a McLaren voltou a lutar e assumiu a liderança do campeonato de construtores depois de uma dobradinha no Azerbaijão.

Junho de 2024 - Sergio Pérez se complica

Enquanto Verstappen continuou conquistando vitórias em corridas e liderou consistentemente a classificação de pilotos ao longo da temporada de 2024, a Red Bull foi atingida por uma seca de pontos de seu segundo carro, pilotado por Sergio Pérez.

O mexicano começou bem a temporada, terminando no pódio em quatro das cinco primeiras corridas do ano. Mas, à medida que a McLaren melhorava, Pérez parecia ter perdido o bom desempenho, com dois abandonos consecutivos em Mônaco e no Canadá, seguidos por uma série de resultados em posições que pontuavam pouco.

Um novo contrato para Pérez foi anunciado em junho de 2024, em uma tentativa de dar ao mexicano alguma estabilidade e potencialmente melhorar seu desempenho. Mas isso não funcionou, e ele conquistou apenas 12 pontos no campeonato na segunda metade da temporada. Em contraste, Verstappen acumulou 145 pontos nas 10 corridas após a pausa da F1.

Pérez estava em baixa e, no final da temporada de 2024, a Red Bull anunciou que estava rescindindo seu contrato antecipadamente e promovendo o piloto júnior Liam Lawson para a segunda vaga da escuderia taurina.

Dezembro de 2024 - A Red Bull perde o título de construtores

A performance fraca de Pérez abriu caminho para que outras equipes derrubassem a Red Bull e, depois que a McLaren saltou para a liderança da classificação no Azerbaijão, a queda da equipe de Milton Keynes continuou a partir daí.

Sem um segundo piloto para dar suporte a Verstappen enquanto ele lutava pelas vitórias nas corridas, a Red Bull foi ultrapassada pela Ferrari na classificação por equipes. Isso significava que, depois de duas temporadas em que a equipe havia conquistado a coroa, terminando centenas de pontos à frente de seus rivais mais próximos, o reinado da Red Bull havia terminado.

No final, a equipe terminou em terceiro lugar em 2024, a mais de 60 pontos de distância da segunda colocada, a Ferrari. Verstappen manteve a liderança na classificação dos pilotos e conquistou o tetracampeonato consecutivo no final da temporada, mas os resultados finais provaram que algo estava errado na Red Bull.

Março de 2025 - Liam Lawson é rebaixado

Depois que os desempenhos ruins de Pérez foram responsabilizados pela queda da Red Bull, Lawson assumiu o segundo lugar na Red Bull cheio de confiança e prometendo ser o piloto que poderia finalmente igualar o ritmo de Verstappen.

Ele se juntou à equipe depois de um bom desempenho no carro da Racing Bulls no final da temporada 2024. Mas a passagem do neozelandês como quinto companheiro de equipe de Verstappen (desde que ele foi promovido à Red Bull no meio da temporada de 2016) teve um início fraco, quando ele não conseguiu brilhar nos testes de pré-temporada no Bahrein.

As coisas pioraram na primeira corrida do ano na Austrália, onde Lawson não conseguiu terminar o GP, e na China, onde terminou em 12º e não conquistou nenhum ponto para a equipe austríaca.

Assim, a Red Bull tomou a decisão de rebaixar Lawson após apenas duas corridas. Ele foi mandado de volta para a Racing Bulls e Yuki Tsunoda foi promovido para a Red Bull para o GP do Japão.

O sexto companheiro de equipe de Verstappen conquistou seu primeiro ponto para a equipe em sua segunda corrida no Bahrein, mas isso não abriu caminho para uma série de pontuações duplas para a Red Bull nas corridas seguintes.

Na verdade, a forma de Tsunoda parece ter piorado desde que se mudou para a equipe de Milton Keynes, e ele agora está no meio de uma série de cinco corridas sem pontos na F1 e, de fato, só somou quatro pontos para a Red Bull desde que se juntou à escuderia.

Junho de 2025 - A Red Bull cai para quarto

A seca de pontos de Tsunoda no campeonato afetou a posição da Red Bull e, após o GP da Espanha de 2025, ela caiu para o quarto lugar no campeonato de construtores, atrás de Mercedes, Ferrari e McLaren.

A culpa pela queda na performance dificilmente pode ser colocada inteiramente nos ombros de Tsunoda, já que tanto o piloto japonês quanto Verstappen e até mesmo os antecessores Lawson e Pérez destacaram problemas com os carros da Red Bull.

O RB21 é um carro muito complicado de se controlar, com uma janela de operação muito pequena na qual os pilotos podem extrair o desempenho ideal dele. É evidente que Verstappen consegue colocar seu carro nessa janela em algumas ocasiões, pois já conquistou duas vitórias em 2025, mas seu quinto lugar em Silverstone confirmou que nem mesmo ele faz milagres.

Verstappen e Tsunoda estão supostamente trabalhando duro com a equipe para superar os problemas enfrentados pelo RB21, que se originam de sua pequena janela e de uma falta geral de ritmo.

As atualizações estão programadas para chegar em Spa, e a equipe já trocou componentes nas outras corridas europeias. Mas a Red Bull ainda está tentando recuperar o atraso e parece ter uma montanha para escalar se quiser voltar ao topo da F1 nesta temporada.

Junho de 2025 - Surgem rumores sobre a saída de Max Verstappen

O desempenho cada vez mais fraco e a nítida falta de vitórias em corridas ao longo da temporada de 2025 levantaram dúvidas sobre o futuro de Verstappen na equipe Red Bull.

O holandês tem contrato com a equipe até o final de 2028 e, embora o ex-chefe da equipe, Horner, tenha tentado repetidamente acabar com o "barulho" sobre o futuro de seu piloto estrela, os rumores de uma saída de Verstappen continuavam a circular.

Essas alegações atingiram o ápice após o GP da Áustria, onde um abandono de Verstappen por uma batida praticamente acabou as chances para um quinto título consecutivo na F1. Foram levantadas questões sobre as cláusulas de saída baseadas no desempenho no contrato de Verstappen, com a Mercedes supostamente à espreita para tentar levar o tetracampeão mundial para a equipe.

Verstappen fez pouco para silenciar esses rumores e permaneceu calado quando perguntado sobre seu futuro antes do GP da Grã-Bretanha em Silverstone. A iminente saída de Verstappen da Red Bull poderia ter sido o último prego no caixão de Horner? Ou o ex-chefe de equipe foi demitido para tentar manter o holandês na posição até o fim de seu contrato?

