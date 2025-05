F1: Entenda mudanças das asas flexíveis para o GP da Espanha

A partir do GP da Espanha neste fim de semana, o regime de testes que rege as asas dianteiras dos carros de Fórmula 1 será reforçado para reduzir a quantidade de flexão permitida sob carga.

De acordo com o Artigo 3.15.4 dos regulamentos técnicos da F1, as áreas de flap das asas dianteiras podem sofrer deflexão sob carga de no máximo 15 mm. Isso agora está sendo reduzido para 10 mm.



A aeroelasticidade tem sido um foco ocasional de intriga desde a década de 1990. É impossível que uma asa ou área semelhante da carroceria seja infinitamente rígida sob as cargas experimentadas em velocidade, portanto, um grau de flexão, mesmo que pequeno, é inevitável.



Muitas equipes exploraram - e continuam a explorar - isso projetando áreas da carroceria para deformar ou flexionar sob carga de maneira relativamente controlada, reduzindo potencialmente o arrasto e permitindo que os carros atinjam velocidades máximas mais altas. A ciência dos materiais atingiu um ponto em que é relativamente fácil aplicar a análise de elementos finitos para posicionar as folhas de fibra de carbono em uma estrutura reforçada, buscando resistência e peso ideais, além de uma quantidade previsível de flexão.



À medida que os regulamentos técnicos atuais amadurecem e os ganhos se tornam mais difíceis de encontrar, truques sutis envolvendo a aeroelasticidade voltaram à pauta e se tornaram objeto de frequentes repressões por parte do órgão regulador das corridas. No ano passado, houve uma polêmica em torno das asas traseiras da McLaren, que, segundo os rivais, estavam se flexionando de forma que a distância entre os dois planos principais aumentava ligeiramente em velocidade, reduzindo o arrasto.



A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) introduziu novos parâmetros e procedimentos de teste para evitar o chamado "mini-DRS", incluindo câmeras de bordo de alta definição para monitorar as asas traseiras durante os treinos. Essas medidas foram reforçadas novamente antes do fim de semana do GP da China deste ano. Surgiram imagens da asa traseira da McLaren parecendo flexionar durante a abertura da temporada na Austrália, mas o diretor de monopostos da FIA, Nikolas Tombazis, já havia decidido por medidas mais rígidas durante o teste de pré-temporada no Bahrein.



As mudanças no regime de testes da asa dianteira foram decididas em janeiro, embora a introdução tenha sido adiada até o GP da Espanha para dar às equipes mais tempo para adaptar seus projetos em uma área altamente complexa, com prazos potencialmente longos desde o conceito, passando pela simulação até a fabricação. Entende-se que algumas equipes - a Red Bull foi particularmente veemente - argumentaram a favor da introdução dos novos testes para o GP da Emilia Romagna e não para a Espanha.

"Essa abordagem em fases permite que as equipes se adaptem sem a necessidade de descartar desnecessariamente os componentes existentes", explicou a FIA.



"Esses ajustes têm como objetivo refinar ainda mais nossa capacidade de monitorar e aplicar os regulamentos de flexibilidade da carroceria, garantindo condições equitativas para todos os competidores e promovendo corridas justas e emocionantes."



O principal desafio dos testes é que é impossível medir a flexão da asa enquanto o carro está em movimento. Em vez disso, uma carga estática - neste caso, 1.000 newtons - é aplicada em ambos os lados da asa dianteira simultaneamente e as áreas sob carga não podem se desviar mais do que 10 mm. Um Newton é a força necessária para fazer com que 1kg de massa acelere na direção da força aplicada a uma taxa de um metro por segundo ao quadrado.



Os flaps traseiros menores são submetidos a uma carga de 60 Newtons e não podem se desviar mais do que 3mm na borda externa. Isso evita que muita flexão seja projetada nas chamadas "placas de peixe" que conectam esses elementos da asa ao plano principal.



Naturalmente, houve muita especulação e intriga em torno de quem poderia estar usando essas técnicas, o quanto elas se beneficiaram e o quanto podem ser afetadas pela mudança nos regulamentos de teste. A Red Bull tem frequentemente e publicamente apontado o dedo para a McLaren em relação à flexibilidade da asa. Como o MCL39 passou em todos os testes existentes, o único recurso da Red Bull tem sido compartilhar imagens de vídeo nas mídias sociais para manter a questão viva.

