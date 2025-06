O GP do Canadá teve um final agitado, com os cinco primeiros colocados próximos uns dos outros e a confusão da McLaren, que causou o fim da prova com safety car em Montreal. Depois disso, a 10ª corrida da temporada 2025 da Fórmula 1 sofreu uma reviravolta, em grande parte graças a um protesto da Red Bull que fez a decisão final da prova ser adiada em cinco horas.

O momento foi semelhante ao que aconteceu em Miami há algumas semanas: a coletiva de imprensa com Christian Horner foi adiada várias vezes em ambos os casos e finalmente ocorreu logo após a divulgação dos documentos da FIA sobre o protesto. Assim, Horner pôde se explicar imediatamente.

A história da Red Bull: frenagem excessiva, rádio antidesportivo

O chefe da equipe taurino deixou claro que a Red Bull tinha dois pontos de contestação após a corrida. "O primeiro protesto é sobre a pilotagem, porque George freou forte de repente. Ele estava obviamente olhando para Max pelos retrovisores".

"O segundo protesto tem a ver com a distância deixada para o safety car. Isso também foi muito além da linha, foi até mais de três vezes a distância que você tem permissão para deixar".

A Red Bull não podia dizer isso com tantas palavras na documentação da FIA, é claro, mas era da opinião de que Russell estava tentando impor uma penalidade a Verstappen. Horner colocou isso em palavras: "Era inevitável que houvesse jogos. Falamos sobre isso com o diretor de prova antes, para que eles estivessem cientes".

Em ambos os aspectos - a condução errática e o fato de que Russell teria sido antidesportivo, por exemplo, com seu rádio - a Red Bull também pleiteou com os comissários.

Em uma reunião que durou cerca de 45 minutos, Stephen Knowles, Gianpiero Lambiase e Verstappen estiveram presentes em nome da Red Bull. Nela, a equipe invocou a telemetria para mostrar que Russell freava com força desnecessária e também mostrou imagens da onboard que mostravam que o britânico olhava nos espelhos antes da frenagem.

A Red Bull viu isso como uma manobra para levar Verstappen até ele: como Russell viu que Verstappen estava imediatamente atrás dele, ele saberia que Verstappen passaria no caso de uma freada forte.

A Red Bull então apontou para o rádio de Russell para deixar claro que isso também seria um "comportamento antidesportivo". "A Red Bull sugeriu que o piloto do carro 63 reclamou da ultrapassagem pelo rádio, sabendo que o controle de corrida estaria ouvindo e na esperança de que eles iniciassem uma investigação sobre o piloto do carro número 1".

A combinação dessas três ações - o olhar nos espelhos, a freada brusca e, finalmente, a reclamação pelo rádio - a Red Bull vê como "intenção antidesportiva".

Defesa da Mercedes: telemetria de Russell e Verstappen

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

A Mercedes estava presente com Ron Meadows, Andrew Shovlin e Russell. Em sua defesa, o último revelou que a frenagem é completamente normal durante uma fase de safety car para que os freios e os pneus atinjam uma certa temperatura, e que um piloto atrás deve esperar o mesmo.

De acordo com o vencedor da corrida, o momento em questão ocorreu porque ele se aproximou demais do safety car, o que Russell comprovou com imagens que mostram um movimento de mão do britânico - levando Bernd Mayländer (piloto do safety car) a acelerar.

Olhar nos espelhos, segundo ele, também foi diferente do que a Red Bull argumentou. Enquanto a equipe de Milton Keynes disse que foi uma ação deliberada para impor uma penalidade a Verstappen, Russell disse que queria ter certeza de que o holandês não estava atrás dele - para evitar uma batida.

Sobre rádio, Russell revelou que não era sua intenção fazer Verstappen ser punido. Os representantes da Mercedes acrescentaram que Russell apenas descreveu os eventos de forma factual, ou seja, relatando que Verstappen havia passado por ele.

Assim como a Red Bull, a equipe das 'flechas de prata' também levou a telemetria para os comissários, de modo que ambos os lados estavam preparados. A telemetria da Mercedes se referia exatamente ao carro de Verstappen e tinha de mostrar que ele havia freado com tanta força quanto Russell naquela reta e em outros pontos da volta.

Decisão da FIA: todos os pontos da Red Bull foram rejeitados

Depois disso, Tim Malyon falou em nome da FIA. Ele explicou por que o controle de corrida não havia inicialmente encaminhado o momento para os comissários. Malyon concordou com a história de Russell de que a frenagem atrás do safety car era comum e até mesmo esperada.

Ele acrescentou que o controle de corrida também permite alguma margem à regra prescrita de 10 comprimentos de carro por esse motivo.

As observações de Malyon prepararam o terreno para o veredito dos comissários, embora ainda tenha levado cinco horas para que ele fosse divulgado. Após substituir Derek Warwick, o painel de comissários em Montreal incluiu Gerd Ennser, Matthew Selley, Enrique Bernoldi, Natalie Corsmit e Marcel Demers.

Eles decidiram a favor da Mercedes em todos os pontos. Em relação à frenagem de Russell, o documento da FIA diz: "Em vista das evidências e da opinião do Sr. Malyon, aceitamos a declaração do piloto do carro 63. Somos da opinião de que o piloto do carro 63 não demonstrou comportamento excessivo ao frear onde freou, nem na medida em que freou".

Quanto ao rádio que supostamente mostrava que Russell estava deliberadamente tentando impor uma penalidade a Verstappen, os comissários também concordaram com a história da Mercedes. "Não concordamos que ele [Russell] teria demonstrado comportamento antidesportivo ao informar à sua equipe que o carro número 1 o havia ultrapassado".

Os comissários foram ainda além ao acrescentar um terceiro ponto, sem que tivessem sido solicitados a isso. Eles enfatizaram que a freada não apenas esteve dentro dos limites, como também não foi antidesportiva. Isso significa que todas as alegações da Red Bull foram rejeitadas.

Curiosamente, o argumento de Horner sobre a distância ter excedido 10 comprimentos de carro não foi abordado de forma extensa no documento da FIA — provavelmente porque teve menos destaque na narrativa da Red Bull em comparação com os outros dois pontos que foram descartados.

Por que a penalidade de tempo de Norris não foi convertida em uma penalidade de grid

Foto de: James Sutton / Motorsport Images via Getty Images

O protesto da Red Bull não foi a única questão com a qual os comissários tiveram que lidar depois. Eles também tiveram que lidar com várias infrações do safety car, que, como a de Verstappen em Baku 2024, foram descartadas com uma advertência e, é claro, a batida da McLaren entre eles.

De fato, além de sua dolorosa pontuação zero, Norris também teve que explicar o fato de ter causado um acidente, ou de ter causado a batida em Oscar Piastri. Tal audiência foi concluída com Norris, Piastri e um representante da McLaren e se mostrou muito mais tranquila do que a sessão com a Red Bull e a Mercedes.

De fato, todas as partes estavam imediatamente na mesma página, com Norris admitindo seu erro imediatamente. "O piloto do carro 4 disse que achava que poderia haver espaço, mas percebeu tarde demais que não era esse o caso. Como resultado, ele bateu com o carro 81."

Isso levou ao veredicto dos comissários de que Norris foi "totalmente" culpado pelo choque. Como não houve "consequências imediatas e esportivas" - já que Piastri conseguiu continuar sem danos - os comissários optaram por uma penalidade de tempo de apenas cinco segundos.

Essa escolha de palavras é um tanto notável, já que a FIA normalmente diz que os comissários analisam apenas o momento em si e não as consequências (embora na prática, é claro, eles sempre o façam). Aqui, no entanto, isso é explicitamente declarado.

Crucialmente, a penalidade de tempo de Norris também permaneceu como uma penalidade de tempo e não foi convertida em uma penalidade de grid para o GP da Áustria. Isso se deve ao fato de o britânico ter percorrido mais de 90% da distância total da corrida.

Portanto, ele não 'desistiu' da prova, mas ainda é "apenas" o 18º colocado. Os cinco segundos são, portanto, adicionados ao seu "tempo de corrida" total, elevando-o para 1h24min02s470.

Na realidade, Norris caiu cinco segundos mais tarde do que realmente estava. Portanto, essa penalidade tem efeito nulo, principalmente porque o vice-líder do campeonato não recebeu nenhum ponto de penalidade em sua superlicença.

