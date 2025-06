Se o GP da Espanha do próximo ano no novo circuito de Madri se transformar em um espetáculo de Fórmula 1 com várias manobras de ultrapassagem, isso será em parte graças a Carlos Sainz. O atual piloto da Williams contribuiu para o projeto da nova pista como um "consultor de ultrapassagens".

De acordo com o espanhol, ele deu atenção especial às duas importantes zonas de ultrapassagem. "É fundamental que as zonas de frenagem, bem como o comportamento de aproximação e abertura das curvas, sejam projetados de forma a oferecer oportunidades reais de ultrapassagem", explica Sainz.

"A largura da zona de frenagem e o layout das curvas devem ser projetados de acordo para permitir manobras de ultrapassagem. Já fiz algumas recomendações a esse respeito, e agora gostaria de ver se e como elas podem ser implementadas".

O problema: como a nova pista de corrida em Madri é, em grande parte, um circuito de rua, as possibilidades são limitadas. "Não está em uma área aberta onde se poderia projetar um circuito de Fórmula 1 com total liberdade", lembra o piloto da Williams.

Madring também tem um quê "de centro de cidade"

É por isso que também haverá uma seção com um caráter mais urbano, ou seja, com menos oportunidades de ultrapassagem. "Para mim, o layout básico da pista não é muito importante", diz Sainz, que tem um objetivo claro em mente.

"Não importa a aparência da pista, desde que as ultrapassagens sejam possíveis, a corrida será atraente", afirmou Sainz, que fez uma comparação com a pista de Baku. "Do ponto de vista da direção, Baku não oferece nenhuma curva particularmente atraente".

"Mas, como tem uma longa reta e oferece boa ação de corrida, todos adoram esse circuito. Tenho uma visão semelhante de Madri: é claro que a pista de lá terá mais personalidade, mas também deve haver oportunidades de ultrapassagem".

O chamariz do circuito, que Sainz inaugurou oficialmente há alguns dias, será "um elemento de curva característico com 24% de inclinação e uma curva combinada muito longa", revela o quatro vezes vencedor de GPs.

As pistas de corrida devem ter "sua própria característica"

Sainz não entende por que os novos circuitos do calendário da Fórmula 1 são muitas vezes vistos de forma crítica, pois geralmente precisam dar lugar a circuitos tradicionais, como Ímola ou Barcelona. "Desde que o circuito tenha característica, ele continua sendo um circuito europeu, o que é muito importante para mim".

Carlos Sainz já inaugurou o novo Madring em Madri Foto: Williams Racing

A característica única de um circuito é, em última análise, decisiva. "Austin é o melhor exemplo disso: Ninguém reclama de Austin porque esse circuito tem personalidade e certamente será um clássico da Fórmula 1 no futuro", disse o piloto da Williams, buscando uma comparação.

"Portanto, não tenho nada contra novos circuitos ou novos locais, desde que eles tenham seu próprio caráter." No entanto, Sainz ressalta que a Fórmula 1 é um negócio e precisa se adaptar aos padrões atuais.

Sainz espera o sucesso de Madring

"Não estou dizendo que os circuitos europeus não sejam capazes de fazer isso, mas também entendo a perspectiva de Stefano Domenicali, que quer desenvolver o negócio e criar eventos que façam justiça ao formato moderno da Fórmula 1 - como México, Miami e outros", afirma Sainz.

Esse é outro motivo pelo qual a nova pista de corrida em Madri é tão importante. "Ele tem o potencial de trazer essa atmosfera de evento moderno para a Europa, para uma cidade com um perfil internacional", diz o espanhol, que provavelmente não é totalmente imparcial como embaixador do novo circuito.

"Esperamos que seja um dos primeiros eventos europeus a trazer características de corridas como Miami ou México para o velho continente", espera Sainz. Para conseguir isso, a corrida teria que ser, acima de tudo, um show especial com várias manobras de ultrapassagem. E isso está, em parte, nas mãos do próprio espanhol.

