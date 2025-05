A FIA explicou porque é que George Russell recebeu uma penalização mais dura do que o habitual por cortar caminho para ultrapassar Alexander Albon no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste domingo (25). Na luta pelos pontos, o britânico foi atrasado pelo piloto da Williams, que guiava devagar para abrir uma brecha para o seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, à frente, parar nas boxes. Assim, ele recorreu a 'medidas drásticas'.

Na volta 50, Russell passou direto na chicane Nouvelle para superar o tailandês, dizendo no rádio que precisou evitar uma colisão pelo que classificou como condução "errática" do piloto rival. E em vez de devolver a posição, ele decidiu que aceitaria a habitual penalização de dez segundos para tentar abrir uma vantagem e terminar à frente de qualquer forma, mas os comissários pensaram diferente.

A mensagem de rádio do britânico provou-lhes que ele ultrapassou Albon deliberadamente por fora do traçado e, portanto, aplicaram um punição muito mais severa: um drive-through, frustrando a tática astuta do piloto da Mercedes.

O veredito dos comissários baseous-se no fato de que o diretor da prova, Rui Marques, tinha avisado previamente as equipas que os reguladores se reservariam o direito de ir além da tradicional penalização de dez segundos se notassem um abuso das regras em Mônaco, onde a posição na pista é crucial e essa diretriz de tempo nem sempre é um castigo 'suficiente'.

"O carro 63 saiu da pista na Curva 10 e ultrapassou o carro 23. Não devolveu a posição e manteve a seu lugar", refere-se a nota dos comissários. "Ficou claro na mensagem de rádio onde disse que iria 'assumir o castigo' que a ultrapassagem foi feita deliberadamente, pois sentiu que estava sendo atrasado pelo carro 23 de forma irregular", continuou.

Russell "perdeu a paciência" com Albon segurando o pelotão e resolveu cortar caminho na chicane Nouvelle em Mônaco. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Prevendo que situações como esta poderiam ocorrer neste GO do Mónaco, todas as equipes foram informadas antes da corrida pelo diretor de prova, a pedido dos comissário, que uma saída delibarada na curva 10 para ultrapassar um carro ou um conjunto de carros lentos seria cuidadosamente analisada.

Essa comunicação deixou ainda claro que a penalização de dez segundos prevista no regulamento poderia ser insuficiente para esta infração, ou seja, já havia a possibilidade de ser superior a 10 segundos.

"Assim, considerámos que a infração deliberada do Carro 63 justificava uma penalização de drive through e a aplicamos", colocou assim a direção um ponto final no caso.

Fim de semana da Mercedes começou ruim já na qualificação, em que nenhum de seus pilotos avançou ao Q3. Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Andrea Kimi Antonelli usou da tática para ultrapassar Albon na volta 52, mas como os comissários tinham acabado de ver a ultrapassagem irregular de seu companheiro de Mercedes, o novato foi instruído pelo seu engenheiro para devolver a posição.

Russell finalmente cruzou a linha em 11º, com Antonelli em 18º após uma segunda parada no final da prova. O fim de semana da escuderia já estava fadado a um mau resultado depois de se terem qualificado fora do Q3, com Antonelli em 15º após um acidente na Nouvelle durante o Q1 e Russell em 14º devido a um problema elétrico no Q2.

As punições por ganhar vantagem fora da pista foram revisadas em consequência do GP de Miami de 2024, no qual Kevin Magnussen recebeu três penalizações de dez segundos e, ainda assim, manteve Lewis Hamilton atrás. Assim, o dinamarquês arruinou a sua própria corrida, mas ajudou o seu companheiro de Haas na época, Nico Hulkenberg, a terminar nos pontos.

NORRIS vence GP 'Jogo de Xadrez' em MÔNACO, com LECLERC 2º; RICO PENTEADO e FELIPE MOTTA comentam

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Beto Monteiro:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!