A Red Bull, atual terceira colocada no campeonato de equipes da Fórmula 1, está fazendo tudo possível para tentar diminuir a vantagem da McLaren. Para isso, o time austríaco prepara algumas atualizações já para o próximo fim de semana, em Miami.

A primeira etapa americana terá apenas uma sessão de treinos livres, por causa da corrida sprint, porém, de acordo com o site RacingNews365, a equipe mudará o assoalho do carro, que já estava pronto em Jeddah. Alternadamente, a atualização pode ser introduzida na Emilia-Romagna, onde outras mudanças estão sendo projetadas.

A equipe de engenheiros comandada por Pierre Wache trabalha em atualizações no perfil dos sidepods, nos desviadores de fluxo verticais sob o assoalho e na carroceria traseira na frente da suspensão traseira. Essas modificações foram pensadas tendo em mente a instabilidade do RB21 até aqui, que, mesmo com alterações pequenas, mudava de comportamento de maneira drástica.

A Red Bull já havia feito mudanças no carro na Arábia Saudita, mas, diante do pacote geral, somente atualizações na ventilação da tampa do motor e na asa da viga foram perceptíveis. Para Ímola, a equipe mudará também as asas, que serão novamente modificadas na Espanha, quando a flexibilidade máxima das asas dianteiras será diminuída de 15 para 10mm, segundo definido pela FIA.

