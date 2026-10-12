Após a bandeira quadriculada no GP de Singapura de Fórmula 1, os fãs ficaram divididos quando os gráficos oficiais mostraram que o líder do campeonato Andrea Kimi Antonelli acumulou quatro violações por ultrapassar os limites de pistas, mas não foi penalizado.

De acordo com as regras, quando um piloto atinge quatro infrações desse tipo em uma única corrida, uma penalização de cinco segundos deve ser aplicada.

No entanto, quando a classificação final foi publicada, o italiano permaneceu com o pódio. Uma análise da documentação oficial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e do código desportivo revela exatamente por que o piloto da Mercedes escapou da punição.

As quatro violações detalhadas no documento 88

O monitoramento dos limites de pista no circuito de Marina Bay estavam concentrados, principalmente, nas curvas 2, 7, 16 e 19. Segundo o documento 88 da FIA, publicado pelos comissários às 22:53 locais, Antonelli foi citado por ultrapassar os limites em quatro ocasiões distintas:

Infração 1: Curva 2 às 20:33:44 (Tempo de volta: 1:37.395)

Infração 2: Curva 2 às 20:35:21 (Tempo de volta: 1:37.605)

Infração 3: Curva 19 às 21:01:39 (Tempo de volta: 1:37.221)

Infração 4: Curva 7 às 21:09:33 (Tempo de volta: VOLTA DE SAÍDA)

A característica da "volta de saída"

A explicação da ausência de punição está por trás da escapada na quarta infração, registrada na curva 7.

Segundo as Diretrizes de Penalização oficiais da FIA, os limites de pista durante uma corrida trazem um esclarecimento específico: "um piloto não pode estabelecer um tempo fora das linhas brancas". A progressão cumulativa de infrações — em que a terceira ocorrência rende uma bandeira de advertência preta e branca e a quarta aciona uma penalização de cinco segundos — foi concebida para punir pilotos por ganharem repetidamente uma microvantagem em voltas lançadas competitivas e cronometradas.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Jayce Illman / Getty Images

A quarta violação de Antonelli, às 21:09:33, ocorreu em uma volta de saída imediatamente após um pit stop. Como ele estava em uma volta de saída, nenhum tempo de volta competitivo estava sendo estabelecido ou registrado nas folhas de cronometragem. Sob a interpretação estrita do Artigo 12.4.1.e do Código Esportivo Internacional, a única determinação emitida no Documento 88 foi a exclusão dos tempos de volta mostrados.

Como uma volta de saída não tem um tempo de volta representativo a ser retirado do registro, e como nenhuma vantagem esportiva duradoura ou ultrapassagem foi obtida fora da pista na curva 7, os comissários não trataram o incidente como uma infração competitiva que escalaria para uma penalização de tempo durante a corrida.

A bandeira preta e branca ausente

Além da especificidade da volta de saída, uma outra regra protegeu Antonelli de uma penalização pós-corrida: a estrutura formal de advertência. Segundo o protocolo operacional da FIA, o controle de prova deve exibir formalmente uma bandeira preta e branca a um piloto após sua terceira violação de limites de pista antes que uma penalização de tempo possa ser atribuída por uma quarta infração subsequente.

Em meio a uma fase frenética no meio da corrida, Antonelli nunca recebeu oficialmente a bandeira preta e branca nos monitores de cronometragem. Sem que essa advertência obrigatória fosse acionada, aplicar uma penalização imediata após a corrida teria violado o próprio protocolo da FIA.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Agora, embora Antonelli tenha mantido legalmente seu pódio, o incidente reacendeu o escrutínio sobre sua precisão ao volante. O cumprimento dos limites de pista tem sido uma dificuldade recorrente para o italiano ao longo da temporada de 2026, com várias voltas de classificação e stints de corrida comprometidos por seu estilo agressivo de entrada de curva.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!