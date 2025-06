Em termos de pontos na tabela - que se convertem em dólares nos cofres quando os prêmios da Fórmula 1 são distribuídos - Gabriel Bortoleto ainda não cumpriu sua promessa inicial. Apenas dois outros pilotos - Jack Doohan e Franco Colapinto - também estão com zero pontos e nenhum deles pilotou a temporada inteira.

Portanto, seria fácil para um espectador casual olhar para os 20 pontos acumulados até agora pelo companheiro de equipe de Bortoleto, Nico Hulkenberg, e concluir que o veterano alemão estava fazendo um trabalho melhor. Bortoleto mesmo se coloca entre os membros do fã-clube do piloto do carro #27.

"Ele está tirando mais do carro do que deveria", disse Gabriel após o GP do Canadá. "Acho que ele é um excelente piloto. E eu realmente admiro tudo o que ele está fazendo - porque acho que é impressionante".

Em algumas outras equipes que estão lutando para maximizar seus pontos nas corridas, é de se esperar que surjam relatos de pilotos substitutos sendo 'aquecidos' - especialmente com as férias de meio de ano chegando.

Mas a Sauber é uma equipe que está se preparando para algo melhor, depois de recentes turbulências na diretoria, enquanto se prepara para adotar a identidade de equipe de fábrica da Audi a partir do próximo ano.

A impressão é de uma equipe que identificou soluções para muitos de seus problemas e está trabalhando metodicamente para resolvê-los - e está incentivando Bortoleto a fazer o mesmo.

Embora Hulkenberg tenha marcado seus primeiros pontos do ano na abertura da temporada na Austrália, isso se deveu principalmente ao fato de ele estar entre os que mudaram para o pneu intermediário no momento certo. As corridas seguintes demonstraram que esse foi um resultado atípico e ficou claro que o C45 sofria cronicamente de separação do fluxo de ar quando corria com "ar sujo" atrás de outros carros.

Nico Hulkenberg, Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, Kick Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Na China, Bortoleto aludiu não apenas à perda de downforce no tráfego, mas também às fortes pancadas na cabeça e no pescoço, o que dificultou a corrida.

"Uma das pistas mais fáceis de ultrapassar da temporada e é muito difícil", lamentou. "Não posso ficar muito perto do carro da frente. Eu perco downforce. Simplesmente não consigo seguir muito de perto, e então é impossível ultrapassar".

Em vez de culpar um ou ambos os pilotos pelas deficiências do carro, a Sauber concentrou-se em encontrar uma "solução" - e levou um pacote de atualização significativo para o GP da Espanha, baseado em um novo assoalho, mas que também incluía uma nova asa dianteira e revisões em torno da tampa do motor, bem como a área de carroceria ao lado das rodas traseiras.

Durante a sessão de revisão exigida pela FIA naquele fim de semana, o diretor esportivo Iñaki Rueda deixou bem claro que o objetivo da atualização era melhorar a pilotagem e não aumentar o pico de downforce.

"É muito comum que, à medida que se aumenta a downforce, o perfil se torne mais acentuado", explicou Rueda. "Então, normalmente, chega-se a um ponto em que o carro é decente, digamos, mas não é guiável em condições difíceis. Esse é um ponto que foi destacado no início da temporada, em nosso primeiro teste com esse carro. E esperamos que essa seja a solução para isso".

Nas corridas seguintes, no entanto, Hulkenberg foi o piloto que teve melhor desempenho no dia da corrida e essa é outra área em que Bortoleto e a equipe estão cientes de onde estão as deficiências - e como corrigi-las.

Quando o chefe de equipe Mattia Binotto escolheu Bortoleto em vez de Valtteri Bottas e Zhou Guanyu no ano passado, ficou claro que ele acreditava que o campeão da F2 seria um upgrade em termos de velocidade. Isso certamente tem sido verdade nos treinos classificatórios, nos quais Bortoleto superou Hulkenberg - ele próprio um classificador de grande reputação - mais de uma vez.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A execução no domingo tem sido o problema - como rodar na pista molhada na Austrália, errar a largada no Japão, ser surpreendido por Fernando Alonso após o safety car na Espanha. Tudo isso contribui para a experiência - aquela palavra horrível chamada de "aprendizado" - e Bortoleto demonstrou sua vontade de aprender, até mesmo voando para a fábrica entre o Japão e o Bahrein para conversar com Binotto.

O que talvez esteja lhe faltando no momento é a confiança profunda que nasce da experiência de Hulkenberg. Os resultados de destaque recentes do alemão, na Espanha e no Canadá, foram construídos com base no estabelecimento da posição na pista na volta inicial.

Em Montreal, por exemplo, Hulkenberg percebeu a situação entre Franco Colapinto e Alex Albon se desenvolvendo à sua frente e posicionou seu carro para tirar o máximo proveito do que aconteceu em seguida: Albon saiu da pista e a linha assertiva de Colapinto na curva comprometeu sua saída. Um piloto com a experiência de Hulkenberg pode ver uma oportunidade como essa com muito mais antecedência e prever a melhor maneira de aproveitar o momento.

Na Espanha, Bortoleto superou Hulkenberg, mas não maximizou sua "tomada" na volta inicial. Ele ainda poderia ter conquistado pontos, mas sua estratégia de uma parada não deu certo graças ao momento do safety car - e nem a estratégia nem a bandeira amarela foram culpa dele.

"Você vê a corrida de uma maneira diferente - que eu ainda não sou capaz de ver", disse Bortoleto sobre seu déficit de experiência em relação a Hulkenberg. "Acho que ele é muito bom nisso. Então, acho que estou aprendendo com ele. Espero que eu possa fazer o mesmo que ele está fazendo agora e começar a marcar alguns pontos para a equipe".

A calma prevalece na Sauber atualmente e uma coisa de que você pode ter certeza é que Bortoleto terá o tempo e o apoio de que precisa.

