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F1: Entenda por que Câmara correrá com o #51 em Interlagos em vez do #50

Brasileiro não poderá correr em Interlagos com o número que escolheu para a temporada 2027

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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Rafael Camara, Haas F1 Team

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Rafa Câmara está pronto para sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana, no GP de São Paulo. Mas um detalhe sobre seu carro chamou a atenção nas redes sociais: o número que o brasileiro terá em sua Haas.

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Quando foi anunciado como titular da equipe americana para 2027, o brasileiro de 21 anos confirmou que havia escolhido o #50 como seu número oficial. Seu objetivo inicial era utilizar o #5, devido à sua data de nascimento: 05/05/2005. Mas como o #5 já pertencia a Gabriel Bortoleto, e sua segunda opção, o #55, era de Carlos Sainz, ele precisou partir para uma terceira ideia.

Mas, neste fim de semana em Interlagos, Câmara correrá com o #51 em seu carro, um número diferente do que ostentará a partir do próximo ano.

O Motorsport.com questionou a Haas sobre a escolha do número, e a equipe explicou que ela tinha dois números separados para pilotos reservas em 2026, o #50 e o #51. 

Câmara até poderia adiantar sua estreia com o número, porém Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon no GP do México na última semana, correu com o #50, fazendo com que o brasileiro tivesse que usar o #51 em Interlagos.

Isso, porém, não interfere nos planos do brasileiro, que poderá utilizar o número escolhido para o próximo ano sem problemas.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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