O que a Ferrari será capaz de fazer no GP do México de Fórmula 1? Mattia Binotto indicou a pista do Hermanos Rodríguez como a mais adequada às características do SF21, mas nunca ousou falar em vitória.

A equipe parece capaz de ser a terceira força, atrás de Mercedes e Red Bull, então se algo acontecer com os candidatos ao título, Max Verstappen e Lewis Hamilton, pode ser a primeira a tirar vantagem, como a Alpine de Esteban Ocon na Hungria, ou a McLaren de Daniel Ricciardo e Lando Norris na Itália.

Carlos Sainz Jr, Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O impulso veio com a introdução do novo sistema híbrido, montado no quarto motor usado por Charles Leclerc e Carlos Sainz.

"Estou feliz com o progresso que vi nas últimas corridas", disse Binotto. "Eles me deram alguma confiança para as próximas, especialmente no México, onde teremos o máximo de downforce em uma pista menos sensível à potência. Com isso, a distância para a Mercedes pode ser menor. Posso afirmar que a pista será mais favorável para nós do que Austin".

Binitto revelou ainda onde que está o ganho obtido com a atualização do motor Ferrari.

"A potência está sempre disponível na reta, do início ao fim. Em Austin, embora estivéssemos usando força aerodinâmica máxima, quase sempre fomos capazes de igualar a velocidade dos demais. Tendo em conta as dificuldades do ano passado, certamente demos um grande passo adiante. Claro que ainda existe uma diferença para o melhor motor, mas ele não é mais tão dramático".

A Cidade do México está a mais de 2.200 metros de altitude, com um ar muito rarefeito, que exigirá uma adaptação dos carros às características da pista. Para compensar a perda de potência, o turbo é obrigado a trabalhar por muito mais tempo próximo do limite de 150 mil rotações, produzindo assim maior suporte energético para o MGU-H.

Como a Ferrari tem um motor de combustão interna com uma diferença de potência para Mercedes e Honda, em uma situação em que o V6 conta menos, o fato do sistema de recuperação de energia poder fazer uma diferença maior é onde mora a esperança da equipe.

Pelo paddock, a Mercedes é vista como tendo um turbo menor em comparação com o da Honda. Nas outras pistas isso acaba sendo uma vantagem, mas em altas altitudes, a unidade alemã acaba apresentando maior fadiga.

Ferrari SF21, dettaglio degli sfoghi dell'aria calda nel cofano e il diffusore posteriore Photo by: Giorgio Piola

O México também esconde outras armadilhas quando se trata de resfriamento e frenagem: uma vez que a carga sobre a eficiência aerodinâmica contará mais, é fácil pensar em coberturas de motor com saídas de ar quente aumentadas e dutos de freio menores.

O SF21 é um dos carros que mais precisa de ar para salvaguardar a confiabilidade das partes mecânicas, por isso será interessante ver qual configuração pode ser decidida para enfrentar a etapa, que não contará com a presença de Binotto, que ficará em Maranello supervisionando a construção do modelo de 2022.

Porém, o chefe não terá problemas para acompanhar o trabalho de toda a equipe em tempo real desde a garagem remota montada em Maranello.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, con Jos Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

