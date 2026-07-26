Carlos Sainz acertou o carro de Oscar Piastri durante o GP da Hungria de Fórmula 1 enquanto tomava uma volta do piloto da McLaren e, após a corrida, os comissários explicaram que um problema no sistema da bandeira azul e a falta de visibilidade foram motivos levados em consideração na hora de punir o espanhol com apenas 5 segundos.

O australiano quase foi tirado da pista por Sainz na volta 38, enquanto o piloto da Williams estava sendo ultrapassado pela McLaren. Apesar do incidente, o espanhol recebeu apenas uma penalidade cinco segundos, como os comissários afirmando que havia um fator atenuante.

Além dos problemas com o sistema de bandeira azul - relativo aos retardatários em pista - que fez com os pilotos não recebessem sinais claros durante a corrida, os comissários afirmaram que Piastri "não estava visível" para Carlos antes do contato, no momento em que Oscar tentava ultrapassar na Curva 3.

Levando esse fator em consideração, foi decidido não aplicar a penalidade padrão para quem causa uma colisão: 10s. Piastri conseguiu continuar sem danos apesar do contato, mas o incidente acabou contribuindo para que ele perdesse a liderança para seu companheiro de equipe - e vencedor da corrida - Lando Norris.

“Na volta 38, na aproximação à Curva 3, o carro 55 [Sainz] estava envolvido em uma disputa com o carro 14 [Fernando Alonso]”, diz o comunicado. “O piloto do carro 55 havia sido informado pela equipe de que bandeiras azuis estavam sendo exibidas devido à aproximação do carro 81 [Piastri]. Quando o carro 81 tentou ultrapassar, ocorreu um contato entre os carros 55 e 81."

Oscar Piastri, McLaren Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Os comissários determinaram que o piloto do carro 55 foi inteiramente responsável pela colisão com o carro 81. Embora a penalidade padrão por causar uma colisão seja uma penalidade de tempo de 10 segundos, os comissários identificaram um fator atenuante."

“No momento do incidente, o posicionamento do carro 55 em relação ao circuito e aos outros carros fez com que o carro 81 não estivesse visível para o piloto do carro 55 antes da tentativa de ultrapassagem. Embora o piloto tivesse sido informado de que o carro 81 se aproximava, os comissários reconheceram que a visibilidade limitada reduziu o grau de culpabilidade."

“Levando em conta essa circunstância atenuante, os comissários determinaram que uma penalidade de tempo de cinco segundos, em vez da penalidade padrão de 10 segundos, era apropriada.”

Pouco tempo depois, Oscar Piastri acabou abandonando o GP por conta de um problema na caixa de câmbio. Carlos Sainz terminou a prova em 18º, duas voltas atrás do P1 Norris.

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