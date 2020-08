Depois de vencer o GP de 70º aniversário da Fórmula 1 em Silverstone, na Inglaterra, Max Verstappen voltou a se destacar no GP da Espanha e terminou a prova deste fim de semana em segundo, após boa apresentação com a Red Bull em Barcelona.

O holandês, porém, não foi o centro das atenções apenas pela boa pilotagem. Verstappen também chamou a atenção por uma grande 'bronca' que deu em sua equipe durante a quente prova deste domingo.

Foi quando o piloto recebeu mensagem via rádio na qual a Red Bull tratou da estratégia de pit stops, tendo o líder Lewis Hamilton como parâmetro. Irritado com a inferioridade de seu carro em relação à Mercedes do britânico, Verstappen 'pistolou' com o time ao ponto de ser questionado depois da prova. Após mandar a RBR se concentrar na própria corrida e 'esquecer' o hexacampeão, o holandês explicou que não há como controlar os adversários.

Mas a atitude do piloto não agradou ao consultor da escuderia, Helmut Marko, que afirmou que seu competidor "soou ridículo" ao se deixar levar por seu forte temperamento. Para o 'chefão', o holandês deveria deixar a estratégia com a equipe.

Entretanto, teve dirigente que defendeu Verstappen: Ross Brawn, diretor-esportivo da F1, argumentou que as mensagens do jovem de 22 anos foram divertidas e que o time austríaco precisa compreender seu piloto durante o 'calor da corrida'.

O Motorsport.com explica os detalhes e repercussões da comunicação via rádio, além de abordar o contexto do episódio na Catalunha. Assista no vídeo especial abaixo: