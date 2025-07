Os fãs de Fórmula 1 soltaram o lado ' Sherlock Holmes' nesta sexta-feira para averiguar um rumor envolvendo Max Verstappen, Toto Wolff e George Russell.

Tudo começou quando um perfil destinado a acompanhar as viagens do jato particular de Max Verstappen postou que o holandês havia decolado em direção à Sardenha, na Itália. Isso fez com que os fãs ligassem os pontos com uma entrevista recente de Ralf Schumacher.

Ao Formel1.de o ex-piloto disse: "Nós temos tempos até as férias de verão. Ele [Wolff] vai anunciar sua decisão nas férias, eu tenho certeza disso. Não é coincidência que haja dois barcos em Sardenha esta semana. Um pertence a Toto Wolff e o outro a Max Verstappen."

Além disso, outro ponto chamou a atenção, o fato de que George Russell está no mesmo lugar aproveitando os dias sem Fórmula 1 com a namorada Carmen Mundt.

Toda essa especulação acontece no momento em que os rumores de uma possível transferência do tetracampeão mundial para a Mercedes vem crescendo desde o GP da Áustria. Além disso, a demissão de Christian Horner da chefia da Red Bull na F1 jogou ainda mais 'lenha na fogueira'.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!