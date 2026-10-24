Após os problemas em Sepang, com vários carros parando durante a volta de apresentação ou sofrendo perdas significativas de potência, a FIA se comprometeu a introduzir uma atualização de software já em Austin. A promessa foi cumprida e, ao final do primeiro treino livre da Fórmula 1, a Federação realizou um teste específico, com os carros acelerando a cerca de 35 km/h, para verificar a eficácia das alterações.

O problema na Malásia foi resultado de uma combinação de condições muito específicas, difíceis de prever até mesmo pela FIA.

Desde Miami, em caso de pista molhada, foram aprovados mapeamentos específicos para limitar a potência da unidade de potência e tornar sua entrega mais suave, evitando picos repentinos de torque em condições de baixa aderência.

Além de suavizar a entrega de potência do motor a combustão, também foram introduzidas medidas adicionais no sistema elétrico para tornar a resposta da unidade de potência mais progressiva, uma mudança solicitada pelos próprios pilotos.

Em Sepang, porém, uma combinação incomum de fatores acabou provocando o problema em um dos trechos mais lentos da pista.

Lewis Hamilton, da Ferrari, estava entre os pilotos que ficaram parados na pista devido ao problema Foto de: Joe Portlock / Getty Images

Na Malásia, foi uma combinação de fatores específicos

Vários fatores se somaram: o uso do modo de baixa aderência em pista molhada, a curva 9 estar entre os pontos em que havia previsão de redução da potência elétrica e as velocidades particularmente baixas durante as voltas de formação atrás do Safety Car.

Nessas condições, alguns carros precisaram percorrer o trecho em velocidade muito reduzida e com o motor em rotações particularmente baixas, justamente em uma das zonas afetadas pela limitação de potência estabelecida pela FIA.

Isso provocou, em alguns carros, uma perda de potência maior do que a prevista pelas estratégias de controle da central eletrônica, sem que o sistema conseguisse recuperá-la rapidamente.

Quando a potência caía abaixo de determinados limites operacionais, tornava-se difícil restabelecer a pressão correta do turbo. Com isso, os pilotos ficavam sem resposta do carro, mesmo ao pisarem novamente no acelerador.

Normalmente, na saída das curvas, o MGU-K auxilia o turbo ao fornecer energia para aumentar sua velocidade de rotação e garantir uma resposta mais imediata ao comando do piloto.

Na Malásia, porém, ocorreu uma condição operacional muito específica. Por isso, os carros que conseguiram manter o motor em rotações mais elevadas não apresentaram a mesma anomalia.

George Russell, Mercedes Foto de: Clive Mason / Getty Images

Teste a 35 km/h n , para reproduzir o cenário de Sepang

A Mercedes, por exemplo, conseguiu manter o motor acima de determinado limite mesmo em baixa velocidade, chegando a cerca de 9.000 rpm.

Já algumas equipes afetadas pelo problema operavam na faixa de 3.000 a 4.000 rpm. Com isso, os carros da equipe alemã mantiveram pressão suficiente no turbo para evitar a anomalia.

Para impedir que uma situação semelhante se repita, a FIA introduziu uma versão atualizada do software em Austin, testada ao final do primeiro treino livre. Mesmo sem chuva, o objetivo era reproduzir da forma mais fiel possível as condições que provocaram os problemas em Sepang, ativando o modo de baixa aderência também em pista seca.

A Federação solicitou que todos os pilotos percorressem a curva 15, um dos trechos mais lentos do Circuito das Américas (COTA) e também afetado por uma zona de redução de potência, a cerca de 35 km/h por pelo menos três segundos.

A orientação era fazer isso preferencialmente em marcha lenta, sem tocar no acelerador.

O limite de velocidade não foi escolhido por acaso. Na Malásia, foi justamente quando alguns carros ficaram abaixo de 40 km/h que se criaram as condições para acionar a falha no sistema.

O objetivo era verificar a eficácia das proteções adicionais implementadas no software pela FIA em conjunto com os fabricantes das unidades de potência. Ao final do procedimento em Austin, não foram registradas anomalias semelhantes às de Sepang, um primeiro sinal positivo sobre a eficácia das alterações realizadas.

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