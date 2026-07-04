A Mercedes encontrou, novamente, uma forma de aproveitar ao máximo a potência do motor na reta final do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 de acordo com o site inglês The Race.

Durante a classificação para a corrida sprint, ao observar a telemetria de Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli - que brigavam pela pole - foi possível observar um comportamento, no mínimo, curioso do italiano. Poucos metros antes da linha de chegada - linha de cronometragem, o piloto da Mercedes tira totalmente o pé do acelerador.

Entenda o 'caso'

Nas primeiras corridas da temporada, a equipe de Brackley encontrou uma forma de extrair mais desempenho na reta final das voltas de classificação. Normalmente, conforme a carga de bateria vai acabando, o regulamento exige que a potência elétrica seja reduzida de forma gradual, evitando uma queda brusca de desempenho.

A Mercedes, porém, descobriu uma brecha no regulamento que lhe permitia adiar essa redução. Em vez de diminuir a potência aos poucos, a equipe conseguia manter o máximo permitido, de 350 kW, por mais tempo. Com isso, o carro tinha um ganho temporário de cerca de 50 kW a 100 kW em relação aos rivais, que já estavam reduzindo a assistência elétrica naquele trecho da volta.

O artifício era possível porque o regulamento dispensava essa redução gradual caso o MGU-K fosse desligado. Assim, as 'Flechas de Prata' e Red Bull mantinham a potência máxima até o último momento e só então acionavam o chamado modo de "deslocamento contínuo", aproveitando a energia disponível da forma mais eficiente possível.

O problema é que essa estratégia exigia que o MGU-K permanecesse desligado pelos 60 segundos previstos no regulamento. Para a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) isso representava um risco de segurança, já que os carros poderiam perder muita velocidade na pista ou até parar completamente.

Diante dessa preocupação, a entidade fechou a brecha após o GP do Japão, no fim de março. Desde então, o desligamento do MGU-K só é permitido em casos de emergência reais, acabando com o artifício usado pelas duas equipes.





Mas e em Silverstone?

O traçado do GP da Grã-Bretanha favorece essa tática porque a distância entre a última curva e a linha de chegada é muito curta. Assim, os pilotos conseguem manter a potência máxima de 350 kW praticamente até o fim da volta rápida e aliviam o acelerador pouco antes de a bateria se esgotar.

Ao fazer isso, eles evitam que o sistema precise reduzir a potência elétrica de forma gradual na reta final, como normalmente acontece. O resultado é que o carro mantém o desempenho máximo por mais tempo justamente no trecho decisivo da classificação.

Fontes da FIA confirmaram ao The Race que a estratégia está totalmente dentro das regras e não representa a mesma brecha que havia sido proibida no início da temporada.

Resultado final

Apesar de os pilotos precisarem aliviar o acelerador pouco antes da linha de chegada, a Mercedes concluiu que o ganho obtido ao manter a potência máxima por mais tempo compensa essa pequena perda no fim da reta.

A comparação entre as voltas de Antonelli e Hamilton na saída da curva Club ilustra isso. Os dois percorrem esse trecho em um ritmo semelhante até que a estratégia da equipe de Brackley permite o italiano atingir uma velocidade entre 7 km/h e 8 km/h maior do que a do heptacampeão. Pouco antes da linha de chegada, porém, Kimi precisa tirar o pé do acelerador e cruza a linha cerca de 5 km/h mais lento.

Ainda assim, o ganho acumulado antes desse momento praticamente elimina a diferença entre os dois carros. Antonelli passa pela curva Club cerca de 0s125 atrás de Hamilton, reduz a desvantagem para apenas 0s002 na reta final graças ao período extra com potência máxima e termina a volta apenas 0s011 atrás.

Segundo o The Race, se o italiano mantivesse o acelerador totalmente pressionado até a linha de chegada, provavelmente faria a pole position. No entanto, isso faria com que o carro deixasse de cumprir as exigências do regulamento para a redução gradual da potência elétrica.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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