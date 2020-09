Neste fim de semana, Lewis Hamilton terá a primeira chance de igualar a marca de 91 vitórias de Michael Schumacher no GP da Rússia de Fórmula 1. E o percurso do hexacampeão no circuito de Sochi será muito bem documentada: a equipe de produção da série Drive to Survive da Netflix escolheu esta etapa para gravar com a Mercedes.

Assim como na temporada passada, o time alemão permitiu o acesso à equipe de produção da série em apenas uma etapa. O momento fará parte da terceira temporada da série, que deve ser lançada na plataforma da gigante do streaming no início de 2021.

Em 2019, a equipe da série escolheu filmar com a Mercedes no GP da Alemanha, na celebração dos 125 anos da montadora no automobilismo. Isso coincidiu com a pior performance da equipe alemã na temporada. Na ocasião, Hamilton largou na pole e Bottas saiu em terceiro, mas o finlandês acabou abandonando a oito voltas do final devido a uma batida.

Já Hamilton terminou em nono após uma batida na última curva que quebrou sua asa dianteira. O piloto fez uma entrada irregular nos boxes e a equipe, que não estava preparada para a entrada do britânico, levou quase um minuto para fazer a troca da peça e dos pneus.

Com a vitória no GP da Toscana em Mugello, Hamilton ficou a apenas um triunfo de igualar a marca obtida por Schumacher no GP da China de 2006, sua antepenúltima corrida na F1 antes de sua primeira aposentadoria.

Hamilton chega a Sochi com 55 pontos de vantagem sobre Bottas no Mundial de Pilotos e terá a presença de cerca de 30 mil fãs acompanhando sua busca pela marca. Apesar de ter apenas uma pole position na prova, ele é o maior vencedor, com quatro triunfos nas seis edições realizadas desde 2014. Bottas e Rosberg têm uma vitória cada.

Caso vença, o hexacampeão poderá superar Schumacher na casa do alemão, no GP de Eifel, que será disputado em Nurburgring.

Mercedes W11 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 44 - Lewis Hamilton 77 - Valtteri Bottas

