F1: Equipes concordam em reduzir tempo das corridas de 2027, diz site
Votação teria acontecido de maneira unânime entre todas as escuderias
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 de 2026 ainda não chegou ao fim, mas grandes decisões sobre 2027 já estão sendo tomadas. Dessa vez, as equipes votaram de maneira unânime a favor da redução do tempo das corridas em 5%.
A distância padrão, no momento, é de 305 quilômetros e, segundo a Autoracer, foi acordado diminuir para 290 quilômetros, com exceção do GP de Mônaco por conta das características naturais da pista.
A principal alteração prevista para 2027 é um aumento na participação do motor a combustão na potência dos carros. Para isso, será necessário liberar um fluxo maior de combustível ao longo das etapas.
O problema é que mais combustível utilizado significa maior consumo durante a corrida.
Uma das soluções seria aumentar o tamanho dos tanques de combustível. Só que isso obrigaria as equipes a fazer mudanças importantes nos carros, como alterações no chassi e na forma como os componentes são instalados. Além disso, deixaria o monoposto ainda mais pesado, algo que a categoria está tentando evitar.
Sendo assim, a solução mais lógica é diminuir a distância percorrida pelos pilotos aos domingos em pelo menos 5%.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Russell descarta favoritismo da Mercedes em Monza: "Luta entre quatro equipes"
MotoGP: Marc Márquez revela imagem chocante de seu braço direito
F1: Hadjar deve perder GP da Espanha após fratura no punho
F1: "Hamilton tem prioridade" na classificação de Monza, explica Leclerc
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários