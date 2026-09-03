A Fórmula 1 de 2026 ainda não chegou ao fim, mas grandes decisões sobre 2027 já estão sendo tomadas. Dessa vez, as equipes votaram de maneira unânime a favor da redução do tempo das corridas em 5%.

A distância padrão, no momento, é de 305 quilômetros e, segundo a Autoracer, foi acordado diminuir para 290 quilômetros, com exceção do GP de Mônaco por conta das características naturais da pista.

A principal alteração prevista para 2027 é um aumento na participação do motor a combustão na potência dos carros. Para isso, será necessário liberar um fluxo maior de combustível ao longo das etapas.

O problema é que mais combustível utilizado significa maior consumo durante a corrida.

Uma das soluções seria aumentar o tamanho dos tanques de combustível. Só que isso obrigaria as equipes a fazer mudanças importantes nos carros, como alterações no chassi e na forma como os componentes são instalados. Além disso, deixaria o monoposto ainda mais pesado, algo que a categoria está tentando evitar.

Sendo assim, a solução mais lógica é diminuir a distância percorrida pelos pilotos aos domingos em pelo menos 5%.

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