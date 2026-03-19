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F1: Equipes definem classificação como prioridade para revisões; saiba o que foi discutido em nova reunião

Representantes dos times concordaram que não há necessidade para medidas urgentes, mas há espaço para mudanças, especialmente no sábado

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Os chefes de equipe da Fórmula 1 se reuniram nesta semana para avaliar os acontecimentos do GP da Austrália e do GP da China, dois primeiros fins de semana do novo regulamento técnico da categoria.

Leia também:

O Motorsport.com entende que todos os presentes concordaram que as corridas apresentaram um bom nível em termos de ação e de resposta por parte do público e dos fãs. A situação, no momento, não é considerada preocupante e eventuais medidas corretivas serão avaliadas sem pressa. Ninguém quer correr o risco de intervir rapidamente com decisões que possam gerar novos problemas.

A prioridade continua sendo a classificação. Tanto em Melbourne quanto em Xangai não faltaram críticas, já que os pilotos atualmente são obrigados a recorrer ao lift and coast mesmo na volta rápida, ou seja, no momento em que se expressa o máximo potencial dos carros e dos pilotos.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Fórmula 1 via Getty Images

O objetivo é avaliar intervenções que permitam retornar rapidamente a uma volta rápida sem qualquer necessidade de gerenciamento de energia. Para abordar a questão, as equipes e os pilotos serão envolvidos, sendo que estes últimos serão chamados a dar uma contribuição importante. Posteriormente, a bola passará para a FIA, à qual caberá a tarefa de elaborar soluções a serem levadas posteriormente à mesa de discussão.

Portanto, nada mudará para o fim de semana de Suzuka. A pausa no calendário, devido ao cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita, oferecerá o tempo necessário para avaliar eventuais correções sem pressa, considerando que a F1 voltará às pistas em Miami no fim de semana de 3 de maio. Segundo o que foi divulgado, não se tratará de revoluções, mas de intervenções direcionadas para eliminar ou atenuar os pontos críticos identificados nos três primeiros fins de semana de corrida da temporada.

Não há, portanto, nenhum estado de crise. Os resultados de Melbourne e Xangai contribuíram para atenuar bastante as preocupações da véspera e todos os presentes na reunião de hoje concordaram que não há necessidade de medidas urgentes.

Vários pontos críticos que surgiram nos testes de pré-temporada no Bahrein foram, entretanto, resolvidos ou minimizados ao longo do primeiro mês de atividades, até o GP da China, sem a necessidade de medidas corretivas por parte da Federação Internacional.

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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