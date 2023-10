A Fórmula 1 vive um clima de expectativa, com a rápida aproximação da nova era do regulamento técnico, em 2026. E com a perspectiva do desenvolvimento do novo carro ser barrado para 2024, o diretor técnico da Mercedes, James Allison, destaca que um início forte do próximo ano é "ainda mais importante" antes das equipes mudarem o foco para a próxima geração.

A Mercedes já confirmou que vai para 2024 com a conclusão da nova arquitetura apresentada mais cedo neste ano, apagando de vez os vestígios do carro "zeropod", fechando o novo conceito do carro após sofrer para manter a "besta caprichosa" do W14 na janela de funcionamento ideal.

Mas com as novas regras de motores de 2026 (que eliminam o caro e complexo MGU-H), junto da aerodinâmica ativa, que consumirá recursos de pesquisa e desenvolvimento, isso significa que os carros de 2025 devem ser pelo menos "primos de primeiro grau" dos modelos de 2024, para que as equipes possam dedicar verba para 2026.

Por isso, Allison reconhece que as equipes devem focar mais em um começo forte na temporada 2024 já que este carro influenciará o design de 2025. Questionado se ele concordava com a afirmação recente de Lewis Hamilton de que os próximos seis meses são críticos para a Mercedes voltar a lutar por títulos, ele disse:

"Primeiro, será um carro diferente. Então não vamos trabalhar com esse aqui. Lewis está correto em dois pontos: uma nova temporada, então é importante que comecemos o ano de forma forte".

"Mas ainda mais que o normal, porque teremos 2026 em nossos cangotes, já que esse carro será feito em 2025. É muito provável que os carros de 2025 sejam primos de primeiro grau dos de 2024. Então é duplamente importante acertar o carro de 2024".

Allison também reconheceu que a Mercedes não terá que esperar muito para descobrir como que 2024 será. Ele acredita que, baseado em sua experiência, o feedback inicial dos pilotos já nas primeiras voltas da pré-temporada devem dar uma indicação bem clara do restante da temporada.

"Desbloquear potencial não é algo que leva muito tempo se o carro for bem nascido. E esse é o objetivo desse próximo. Não é algo particular nosso, mas melhora o nosso foco, garantir que teremos um carro que nos ajude até 2026, além de termos bons campeonatos e nos divertirmos".

