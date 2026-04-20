F1, equipes e fabricantes de motores aprovam mudanças no regulamento de 2026
Reunião da categoria terminou com um consenso entre todas as partes; medidas agora irão para votação no Conselho Mundial do Esporte a Motor
Foto de: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images
Mudanças no regulamento de 2026 da Fórmula 1 foram aprovadas durante uma reunião online entre a FIA, os chefes de equipe, as fabricantes de unidades de potência e a FOM nesta segunda-feira (20). Agora, tais alterações serão votadas no Conselho Mundial do Esporte a Motor.
Segundo a FIA, as propostas finais foram o resultado de uma série de reuniões realizadas nas últimas semanas entre a Federação, representantes técnicos e os pilotos de F1 .
As discussões sobre possíveis ajustes basearam-se em dados coletados nas três primeiras etapas da temporada 2026 (Austrália, China e Japão).
As propostas serão implementadas a partir do GP de Miami, exceto as alterações relativas às largadas, que serão testadas na etapa da Flórida e adotadas após relatórios e análises. Veja o que diz a FIA:
Classificação
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"Ajustes nos parâmetros de gerenciamento de energia, incluindo uma redução no máximo permitido de recarga de 8MJ para 7MJ, com o objetivo de reduzir a captação excessiva e incentivar uma condução a toda velocidade mais consistente. Tal mudança visa reduzir a duração máxima do superclipping para aproximadamente 2-4 segundos por volta".
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"A potência máxima do superclipping foi aumentada para 350 kW, sendo anteriormente de 250 kW, reduzindo ainda mais o tempo gasto na recarga e diminuindo a carga de trabalho do piloto no gerenciamento de energia. Isso também será aplicado em condições de corrida".
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"O número de etapas em que limites alternativos de energia mais baixos podem ser aplicados foi aumentado de oito para 12 corridas, permitindo maior adaptação às características do circuito".
Corrida
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"A potência máxima disponível através do Boost em condições de corrida está agora limitada a 150 kW (ou ao nível de potência atual do carro no momento da ativação, se for maior), limitando diferenças repentinas de desempenho".
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"A ativação do MGU-K é mantida em 350 kW em zonas-chave de aceleração (da saída da curva até o ponto de frenagem, incluindo zonas de ultrapassagem), mas será limitada a 250 kW em outras partes da volta".
Largada
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"Novo sistema de 'detecção de largada com baixa potência', capaz de identificar carros com aceleração anormalmente baixa logo após a liberação da embreagem. Nesses casos, será acionada uma ativação automática do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos relacionados à largada sem introduzir qualquer vantagem esportiva".
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"Introdução de um sistema de aviso visual associado às largadas lentas, ativando luzes intermitentes (traseiras e laterais) nos carros afetados para alertar os pilotos que seguem atrás".
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"A reinicialização do contador de energia no início da volta de formação também foi implementada para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificada".
Condições de chuva
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"As temperaturas da manta de aquecimento para os pneus intermediários foram aumentadas após relatos dos pilotos a fim de melhorar a aderência inicial e o desempenho dos pneus em condições molhadas".
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"A ativação máxima do ERS [Sistema de Recuperação de Energia] será reduzida, limitando o torque e melhorando o controle do carro em condições de baixa aderência".
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"Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados, com sinais visuais mais claros e consistentes para melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos motoristas que seguem atrás em condições adversas".
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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