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F1, equipes e fabricantes de motores aprovam mudanças no regulamento de 2026

Reunião da categoria terminou com um consenso entre todas as partes; medidas agora irão para votação no Conselho Mundial do Esporte a Motor

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Race start

Foto de: Andrew Caballero-Reynolds / AFP via Getty Images

Mudanças no regulamento de 2026 da Fórmula 1 foram aprovadas durante uma reunião online entre a FIA, os chefes de equipe, as fabricantes de unidades de potência e a FOM nesta segunda-feira (20). Agora, tais alterações serão votadas no Conselho Mundial do Esporte a Motor.

Leia também:

Segundo a FIA, as propostas finais foram o resultado de uma série de reuniões realizadas nas últimas semanas entre a Federação, representantes técnicos e os pilotos de F1 . 

As discussões sobre possíveis ajustes basearam-se em dados coletados nas três primeiras etapas da temporada 2026 (Austrália, China e Japão). 

As propostas serão implementadas a partir do GP de Miami, exceto as alterações relativas às largadas, que serão testadas na etapa da Flórida e adotadas após relatórios e análises. Veja o que diz a FIA:

Classificação

  • "Ajustes nos parâmetros de gerenciamento de energia, incluindo uma redução no máximo permitido de recarga de 8MJ para 7MJ, com o objetivo de reduzir a captação excessiva e incentivar uma condução a toda velocidade mais consistente. Tal mudança visa reduzir a duração máxima do superclipping para aproximadamente 2-4 segundos por volta". 

  • "A potência máxima do superclipping foi aumentada para 350 kW, sendo anteriormente de 250 kW, reduzindo ainda mais o tempo gasto na recarga e diminuindo a carga de trabalho do piloto no gerenciamento de energia. Isso também será aplicado em condições de corrida". 

  • "O número de etapas em que limites alternativos de energia mais baixos podem ser aplicados foi aumentado de oito para 12 corridas, permitindo maior adaptação às características do circuito". 

Corrida

  • "A potência máxima disponível através do Boost em condições de corrida está agora limitada a 150 kW (ou ao nível de potência atual do carro no momento da ativação, se for maior), limitando diferenças repentinas de desempenho".  

  • "A ativação do MGU-K é mantida em 350 kW em zonas-chave de aceleração (da saída da curva até o ponto de frenagem, incluindo zonas de ultrapassagem), mas será limitada a 250 kW em outras partes da volta".  

Largada

  •  "Novo sistema de 'detecção de largada com baixa potência', capaz de identificar carros com aceleração anormalmente baixa logo após a liberação da embreagem. Nesses casos, será acionada uma ativação automática do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos relacionados à largada sem introduzir qualquer vantagem esportiva". 

  • "Introdução de um sistema de aviso visual associado às largadas lentas, ativando luzes intermitentes (traseiras e laterais) nos carros afetados para alertar os pilotos que seguem atrás". 

  • "A reinicialização do contador de energia no início da volta de formação também foi implementada para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificada". 

Condições de chuva

  • "As temperaturas da manta de aquecimento para os pneus intermediários foram aumentadas após relatos dos pilotos a fim de melhorar a aderência inicial e o desempenho dos pneus em condições molhadas". 

  • "A ativação máxima do ERS [Sistema de Recuperação de Energia] será reduzida, limitando o torque e melhorando o controle do carro em condições de baixa aderência". 

  • "Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados, com sinais visuais mais claros e consistentes para melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos motoristas que seguem atrás em condições adversas".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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