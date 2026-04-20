Mudanças no regulamento de 2026 da Fórmula 1 foram aprovadas durante uma reunião online entre a FIA, os chefes de equipe, as fabricantes de unidades de potência e a FOM nesta segunda-feira (20). Agora, tais alterações serão votadas no Conselho Mundial do Esporte a Motor.

Segundo a FIA, as propostas finais foram o resultado de uma série de reuniões realizadas nas últimas semanas entre a Federação, representantes técnicos e os pilotos de F1 .

As discussões sobre possíveis ajustes basearam-se em dados coletados nas três primeiras etapas da temporada 2026 (Austrália, China e Japão).

As propostas serão implementadas a partir do GP de Miami, exceto as alterações relativas às largadas, que serão testadas na etapa da Flórida e adotadas após relatórios e análises. Veja o que diz a FIA:

Classificação

"Ajustes nos parâmetros de gerenciamento de energia, incluindo uma redução no máximo permitido de recarga de 8MJ para 7MJ, com o objetivo de reduzir a captação excessiva e incentivar uma condução a toda velocidade mais consistente. Tal mudança visa reduzir a duração máxima do superclipping para aproximadamente 2-4 segundos por volta".

"A potência máxima do superclipping foi aumentada para 350 kW, sendo anteriormente de 250 kW, reduzindo ainda mais o tempo gasto na recarga e diminuindo a carga de trabalho do piloto no gerenciamento de energia. Isso também será aplicado em condições de corrida".

"O número de etapas em que limites alternativos de energia mais baixos podem ser aplicados foi aumentado de oito para 12 corridas, permitindo maior adaptação às características do circuito".

Corrida

"A potência máxima disponível através do Boost em condições de corrida está agora limitada a 150 kW (ou ao nível de potência atual do carro no momento da ativação, se for maior), limitando diferenças repentinas de desempenho".

"A ativação do MGU-K é mantida em 350 kW em zonas-chave de aceleração (da saída da curva até o ponto de frenagem, incluindo zonas de ultrapassagem), mas será limitada a 250 kW em outras partes da volta".

Largada

"Novo sistema de 'detecção de largada com baixa potência', capaz de identificar carros com aceleração anormalmente baixa logo após a liberação da embreagem. Nesses casos, será acionada uma ativação automática do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos relacionados à largada sem introduzir qualquer vantagem esportiva".

"Introdução de um sistema de aviso visual associado às largadas lentas, ativando luzes intermitentes (traseiras e laterais) nos carros afetados para alertar os pilotos que seguem atrás".

"A reinicialização do contador de energia no início da volta de formação também foi implementada para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificada".

Condições de chuva

"As temperaturas da manta de aquecimento para os pneus intermediários foram aumentadas após relatos dos pilotos a fim de melhorar a aderência inicial e o desempenho dos pneus em condições molhadas".

"A ativação máxima do ERS [Sistema de Recuperação de Energia] será reduzida, limitando o torque e melhorando o controle do carro em condições de baixa aderência".

"Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados, com sinais visuais mais claros e consistentes para melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos motoristas que seguem atrás em condições adversas".

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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