A Fórmula 1 entrará em uma breve pausa entre o GP do Japão e a corrida em Miami, isso porque as etapas na Arábia Saudita e Bahrein foram canceladas por conta do conflito no Oriente Médio. Por isso, é possível que as equipes se reúnam para discutir mudanças no regulamento antes de voltarem à pista no Hard Rock Stadium.

Segundo informações do The Race, haverá uma nova reunião com os chefões das equipes e a prioridade será discutir a mudança de regras, os desafios e como a classificação foi prejudicada pelos novos carros.

Vale lembrar que os pilotos estão sendo os maiores críticos na questão da gestão de energia, na largada e nas ultrapassagens. Os pontos principais são que a corrida ficou mais complexa e os competidores precisam usar táticas contra-intuitivas para serem mais rápidos.

As possíveis soluções envolvem modificações que eliminem qualquer elemento de gerenciamento de bateria na classificação, assim, as voltas seriam um 'ataque' completo.

Há propostas para elevar o limite de recuperação de energia fazendo o uso do super clipping - o que permitiria o uso do MGU-K de maneira invertida - até o patamar máximo de 350 kW, surgindo como uma forma de reduzir a necessidade de lift and coast por parte dos pilotos. No entanto, a quantidade de energia disponível no momento ainda não é suficiente para uma volta completa.

Seria possível resolver isso mudando a proporção entre o motor a combustão e o motor elétrico durante a classificação. Mas isso será um assunto amplamente discutido durante a reunião entre os especialistas.

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