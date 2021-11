A Fórmula 1 tem oferecido maior análise de dados nas transmissões de TV nos últimos anos por meio de sua parceria com a Amazon Web Services, focada em áreas como desgaste de pneus, desenvolvimento dos carros e desempenho do piloto.

As equipes são compreensivelmente sensíveis quanto às informações que fornecem para evitar a revelação de segredos que agregam desempenho, oferecendo uma vantagem aos seus adversários.

Mas, de acordo com Dom Riefstahl, líder da equipe de suporte de corrida da Mercedes e engenheiro de testes, as equipes poderiam fornecer mais dados que podem ajudar a fornecer maiores níveis de detalhe às transmissões, sem abrir mão da confidencialidade.

Durante o fim de semana do GP dos Estados Unidos, o Motorsport.com teve raro acesso aos bastidores da Sala de Apoio à Corridas da Mercedes em Brackley, onde muitos dos heróis anônimos da equipe estão ajudando na luta da equipe contra a Red Bull.

Riefstahl supervisiona o funcionamento do departamento, com todos os canais de dados da equipe.

Mas ele notou quando estava de licença paternidade e assistia à transmissão da TV em casa que havia uma chance de oferecer mais dados aos fãs.

“Acho que há uma oportunidade”, disse Riefstahl ao Motorsport.com. “Ainda há muitos dados que podemos fornecer aos fãs ou às pessoas que apenas comentam e falam sobre a corrida.”

“Se você tiver mais dados disponíveis e alguém que entende souber ler esses dados e explicá-los, você pode mostrar muito mais do que está realmente acontecendo.”

Stoffel Vandoorne, Mercedes, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and James Allison, Technical Director, Mercedes AMG, in the garage

“No TL2, você poderia sobrepor a volta de Lewis contra a de Verstappen e dizer, 'olha, você pode ver que ele está ganhando lá, mas está perdendo ali', ou 'eles estão com uma asa diferente, eles estão com a unidade de potência com diferente modo’.”

“Todas essas coisas são muito visíveis apenas pelo rastreamento de velocidade. E você realmente não deu nada de graça. Todo mundo conhece a velocidade dos outros carros, porque você pode ver se você está indo mais rápido, sua velocidade será maior, se você estiver indo mais devagar, sua velocidade será menor.”

“Você não revelou nenhum segredo e, ao mesmo tempo, pode simplesmente pintar um quadro muito mais amplo disso.”

Riefstahl disse que, como todas as equipes usaram os dados de GPS disponibilizados pela FIA, "não havia como se esconder atrás deles", e que ele ficou surpreso que a F1 ainda não tivesse obtido esses dados.

“Eles estão começando a fazer isso um pouco”, disse Riefstahl. “Há algumas coisas que as equipes não gostariam, como se você não quisesse dar algumas das modelagens que você faz em seu carro para entender como ele funciona, porque isso literalmente revelaria seus segredos.”

“Mas há outras informações que você poderia revelar facilmente. Por exemplo, não vejo por que a FIA não faz um acordo com a Pirelli para mostrar qual é o desgaste real dos pneus. Qual pneu vai acabar primeiro para a maioria dos carros? O que isso significa em termos de equilíbrio?”

“Se a Pirelli fosse apenas apresentar esses dados a todos, o que eles têm, porque eles os coletam em todas as equipes e podem deixá-los anônimos e dizer que a média em torno do grid é essa.”

“Se você pegar apenas os cinco primeiros, é isso que vai acontecer no topo da corrida, e você pode fazer muito mais história com isso.”

