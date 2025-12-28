Todas as categorias

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título
F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras
F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"
Fórmula 1

F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas

Ferrari, Audi e Honda seguem pedindo para que a regulamentadora tome alguma ação sobre a 'área cinzenta' que está sendo explorada

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
F1 and FIA logo

F1 and FIA logo

Foto de: Benjamin Vinel

2026 ainda não começou, mas as engrenagens da Fórmula 1 não param. A polêmica sobre a taxa de compressão dos motores da Mercedes e Red Bull segue sendo o principal alvo das outras montadoras. Dessa vez, a Ferrari, Honda e Audi estão tentando pressionar a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) por mudanças.

Leia também:

É esperado que novas informações venham à tona no dia 2 de janeiro, quando as fábricas serão reabertas e as equipes voltam aos planejamentos e preparações para a nova temporada.

Acontece que a Mercedes teria começado a construir seu novo motor já explorando uma área cinzenta do regulamento de 2026. A unidade de potência da equipe de Brackley conseguiria expandir a taxa de compressão até 18:1 em altas temperaturas, mas retorna aos 16:1 pedidos na regra em temperatura ambiente.

Todas as medidas são feitas com o motor desligado e em temperatura ambiente, ou seja, eles não estariam fora das regras. Com a mudança de pessoal da Mercedes para a Red Bull, o time de Milton Keynes conseguiu reproduzir a mesma ideia em parceria com a Ford.

A Ferrari, Honda e Audi enviaram uma carta para a FIA pedindo por investigações e sanções se possível, já que as duas equipes podem ter uma vantagem muito grande já nas primeiras corridas. No entanto, a regulamentadora deu o 'ok' para a Mercedes seguir com seu projeto depois que a equipe apresentou documentos sobre o motor.

Qualquer modificação nas unidades de potência - seja nas equipes que estão explorando a brecha, seja nas outras montadoras - custaria muito dinheiro e exige muito tempo. É importante lembrar que os carros irão para a pista para os testes de pré-temporada já no dia 26 de janeiro.

Segundo informações do Corriere della Sera, a Ferrari, Audi e Honda estariam pressionando a FIA para exigir mudanças ou mudar o método de medição da taxa de compressão. Caso a segunda opção seja escolhida, é possível que os novos critérios sejam introduzidos após seis ou sete corridas.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Livia Veiga
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
F1: Leclerc planeja "dificultar a vida" de Norris em 2026

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título

Filtros