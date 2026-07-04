F1: Erro da McLaren quase arruinou corrida de Norris na sprint de Silverstone; entenda
Atual campeão sofreu pressão de George Russell na corrida de sábado do GP da Grã-Bretanha e quase perdeu o pódio por questões de economia de combustível
Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, explicou a causa principal por trás das reclamações de Lando Norris com a economia de combustível na corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1.
No sábado, Norris fez uma boa largada da sexta posição e saiu vitorioso de uma disputa tripla pelo terceiro lugar com George Russell e Max Verstappen, bem atrás da dupla líder, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.
Mas, depois de ter construído uma vantagem confortável sobre Russell, o atual campeão mundial voltou a sofrer pressão do piloto da Mercedes nas etapas finais, quando foi solicitado a economizar combustível.
Norris conseguiu, por pouco, manter o terceiro lugar, mas não ficou muito satisfeito com o final desnecessariamente estressante da corrida de 17 voltas. Pelo rádio da equipe, um Norris agitado pediu que sua equipe “acertasse de uma vez por todas”.
“Precisamos comprometer um pouco o ritmo porque estávamos gerenciando o combustível, e Lando nos deu um bom lembrete”, disse a chefe da McLaren à Sky Sports.
“Precisamos melhorar, porque é a segunda vez seguida que pedimos ao piloto para economizar combustível. Isso não é bom o suficiente. Precisamos melhorar como equipe. Mas Lando compensou isso de maneira brilhante".
Em vez de a McLaren ter assumido riscos excessivos ao abastecer o carro com menos combustível do que o necessário, Stella explicou que a equipe de Woking errou nos cálculos de consumo de combustível, que estão mais difíceis de acertar este ano devido às variáveis adicionais de gerenciamento de energia.
Andrea Stella, McLaren
Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Não se trata de [colocar combustível a menos]”, insistiu Stella. “Trata-se mais da previsão quanto ao consumo de combustível. Então, era preciso se adaptar ao consumo real, dependendo das diversas condições ou da corrida".
“Esta F1 está muito interessante com essas unidades de potência. Você tem um efeito ioiô, que obviamente altera os dados em relação ao que você considera a linha de base. É interessante sob todos os aspectos, mas definitivamente uma situação que você gostaria de evitar, pois tira alguns décimos da diferença".
De qualquer forma, garantir o terceiro lugar na sprint foi uma surpresa positiva depois que Norris e seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, se classificaram em sexto e sétimo, respectivamente, em um fim de semana em que se esperava que a McLaren enfrentasse dificuldades com seu MCL40, que é menos eficiente aerodinamicamente do que os carros da Mercedes e da Ferrari.
A grande diferença em relação a Antonelli e Hamilton ressaltou ainda mais o quanto a McLaren precisa se esforçar para lutar na ponta. “Se olharmos para Hamilton e Antonelli, eles ainda são consideravelmente mais rápidos do que nós. Portanto, sabemos que temos trabalho a fazer”, disse Stella.
“Mas, considerando que começamos este fim de semana um pouco em desvantagem no treino livre, recuperamos um pouco de desempenho na quali sprint e parece que conseguimos melhorar ainda mais o desempenho na sprint".
“Agora precisamos continuar melhorando o carro. Temos algumas ideias para ajustar algumas coisas no carro, em preparação para o restante do fim de semana. Então, esperamos conseguir ganhar um décimo ou algo assim".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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