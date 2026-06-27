F1: "Erro meu", diz Antonelli sobre ter 'tirado o pé' no fim do quali na Áustria

A classificação para o GP da Áustria de Fórmula 1 terminou confusa depois que Max Verstappen bateu sua Red Bull na Curva 9 em sua última volta rápida.

Acidente de Max Verstappen no Q3 da classificação na Áustria Foto de: Getty Images

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, também estava em uma volta rápida, tentando melhorar seu tempo anterior, e interpretou de forma errada as bandeiras amarelas agitadas no local, achando que eram bandeiras amarelas duplas.

No regulamento da F1, a distinção entre bandeiras amarelas simples e duplas é muito clara: os pilotos devem reduzir a velocidade de forma 'demonstrável' para amarelas simples, enquanto as amarelas duplas indicam um perigo maior, que exige que estejam preparados para parar imediatamente. Qualquer tempo de volta estabelecido sob bandeiras amarelas duplas é anulado.

"Vi amarela dupla, então provavelmente foi erro meu", disse Antonelli depois do quali em Spielberg.

"Abortei a volta e foi isso, então foi erro meu na execução", seguiu Kimi.

"Ouvi ‘amarela, amarela' [do engenheiro Peter Bonnington pelo rádio], mas eu estava olhando para o fiscal de pista e provavelmente, não sei, vi errado, achando que eram duas bandeiras em vez de uma, aí abortei [a volta]", explicou Andrea.

"Também era difícil ver porque havia sol contra o rosto. Eu apenas olhei para o fiscal porque o painel [no volante] ficou amarelo – mas é claro, você não sabe se é simples ou dupla, então olhei para o fiscal e estava difícil de ver... Vi amarela dupla em vez de uma", afirmou o piloto da Mercedes.

O erro custou caro a Antonelli porque o deixou em quarto no grid. Ele estava na pole provisória após sua primeira tentativa, mas acabou sendo superado pelas Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, enquanto seu companheiro George Russell cravou a pole.

A análise das imagens da F1 TV confirma que o posto de fiscais começou a exibir uma única bandeira amarela agitada assim que o carro de Verstappen entrou na caixa de brita.

A ordem para mudar de bandeira amarela simples para dupla veio, mas só depois que Russell chegou ao local, 15 segundos mais tarde. Assim, Antonelli levantou a questão de que era razoável esperar que as bandeiras amarelas duplas fossem declaradas mais prontamente, dada a natureza daquela curva.

"Havia um carro no muro em uma curva rápida, então não sei por que eles não acionaram a amarela dupla imediatamente, porque é uma curva super-rápida e, se você sair da pista, pode terminar muito mal. Então, sim, foi um pouco confuso, mas é o que é", completou o líder da F1 2026. Ele chega ao GP da Áustria com 50 pontos de vantagem sobre Russell e 41 sobre o vice-líder, Hamilton. O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa.

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