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F1: "Espero sinceramente que Hamilton possa disputar o campeonato", diz Fittipaldi

Brasileiro comparou situação de Hamilton com a sua na Indy, onde era visto como velho demais para vencer

Lydia Mee
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

O bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, diz estar entusiasmado com o ressurgimento de Lewis Hamilton, enquanto torce para que o britânico possa se colocar na briga pelo título de 2026 nesta segunda metade da temporada.

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Na pausa de meio de ano, Hamilton é o vice-líder do Mundial em seu segundo ano na Ferrari. Enquanto a primeira temporada tenha sido ruim, levando muitos a questionar se ele conseguiria voltar a competir em alto nível contra o companheiro Charles Leclerc, Fittipaldi acredita que ele tenha silenciado os críticos.

“Fiquei muito feliz em ver Lewis e a Ferrari indo bem”, disse Fittipaldi ao site oficial da F1.  “Lembro-me do ano passado… isso aconteceu comigo, na Indy e na F1: quando você envelhece, as pessoas começam a dizer: ‘Bem, ele não sabe mais pilotar’, e todo mundo criticou o Lewis no ano passado".

"‘Ele não consegue vencer o Leclerc, está muito velho’. Agora ele está em grande forma. Para o esporte é bom, para os fãs é bom. Ver a Ferrari vencendo de novo, e o Lewis vencendo de novo, é fantástico".

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi

Foto: Andy Hone/LAT Images via Getty Images

“Uma coisa sobre a qual ninguém fala muito é o novo carro. Ele é menor, com menos downforce, e, para mim, isso torna mais difícil pilotar rápido. Isso revela mais talento.  Essa é uma das razões pelas quais Lewis melhorou: por causa do seu controle do carro, da sua sintonia com ele – ele é um piloto extremamente talentoso. Ele está em seu segundo ano na Ferrari, conhece os engenheiros e conhece o sistema".

Olhando para o restante da temporada de 2026, Fittipaldi está ansioso para ver Hamilton levar a disputa pelo título de pilotos até o último momento.

“Espero sinceramente que Lewis dispute o campeonato”, acrescentou o brasileiro. “Seria extremamente bom ver Lewis e a Ferrari mais fortes, disputando de igual para igual com a Mercedes. Espero que sim. Tenho muito respeito por Fred Vasseur".

“Quando eu era dono da A1 Team Brazil [na A1 Grand Prix], o Fred [e sua equipe ART Grand Prix] comandaram nossa equipe e fizeram um ótimo trabalho. Ele é um cara legal, um cara de primeira. Acho que agora ele conhece bem os italianos! Então, a segunda parte deve ser boa".

Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI

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