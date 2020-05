Sem atividade de pista, as equipes de comunicação e mídia dos campeonatos de esporte a motor estão voando livres para criar conteúdos para esse período. E, com isso, têm mostrado o que fazem de melhor... e pior. Se o Campeonato Mundial de Rali fez uma pesquisa buscando o melhor piloto da história (vencido por Carlos Sainz), a Fórmula 1 não quis ficar para trás.

Mas a busca aqui não é quem é o melhor piloto de todos os tempos. Foram incluídos chefes de equipe, inovadores e pessoas que mudaram o campeonato em busca da pessoa mais influente da história da F1.

Personagens como Enzo Ferrari, Colin Chapman e Frank Williams aparecem entre os chefes (embora sejam literalmente proprietários), e gênios como Adrian Newy e Gordon Murray estão entre os inovadores, algo que não impressiona.

Também não surpreende que nomes como Bernie Ecclestone, Sid Watkins e Ross Brawn estejam entre os que mudaram a F1. Mas chama a atenção de algumas ausências, como a de Charlie Whiting, que poderia muito bem substituir Dietrich Mateschitz ou Helmut Marko.

Provavelmente cada fã ou jornalista a faria de modo diferente, mas o que mais surpreende é que enquanto campeões como Alain Prost, Sebastian Vettel ou Fernando Alonso não aparecem na lista de pilotos, Max Verstappen está presente.

O holandês já está fora da disputa, tendo perdido para Jackie Stewart. O outro piloto ativo que fazia parte da lista era Lewis Hamilton, que perdeu na disputa contra Juan Manuel Fangio. Outros nomes que caíram na primeira rodada são Jack Brabham (contra Ayrton Senna) e Niki Lauda (contra Michael Schumacher).

Acompanharemos o desenvolvimento desta pesquisa, mas o resultado será, na melhor das hipóteses, diferenciado.

