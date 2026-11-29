Após perder a liderança e uma possível vitória no GP do Catar de Fórmula 1, George Russell falou sobre os detritos "inaceitáveis" que o atrapalharam em Losail. O britânico ainda criticou a falta de um segundo safety car para que a pista fosse limpa.

Russell largou da pole position e liderou a primeira metade da corrida, mas detritos na pista ficaram presos no carro na segunda volta, danificando o assoalho. A equipe tentou removê-los durante um pit stop, mas o dano permaneceu e o britânico terminou em segundo, atrás do companheiro de equipe Kimi Antonelli em uma dobradinha da Mercedes.

Falando com Martin Brundle antes das comemorações do pódio, Russell disse que o incidente resumiu sua temporada.

"Mais um [episódio] para acrescentar à lista. Isso meio que resume este ano", começou dizendo. "Achei bastante inaceitável quando fiz a curva e havia detritos por toda parte. E eu soube assim que bati neles – foi um impacto bem forte – que algo não estava certo. Acabei de ver o assoalho agora".

"É uma pena. Obviamente, ainda estou feliz por estar no pódio, mas não deveria ter sido dessa forma", diz.

George Russell, Mercedes Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Russell disse que os detritos, causados pela colisão entre Arvid Lindblad e os marcadores de distância de isopor, ficaram espalhados por várias curvas na primeira volta.

"Foi literalmente na primeira volta. Passei pela curva 2 e havia coisas por toda parte ali. Na Curva 3 havia muito mais, então eu não conseguia acreditar que não teve pelo menos um safety car virtual. Mas, sendo sincero, esse é o meu ano", continuou.

A temporada de Russell tem sido cheia de problemas que em grande parte estiveram fora de seu controle, com falhas de motor no Canadá e na Malásia, e uma batida que o tirou do segundo lugar em Las Vegas.

Ainda assim, ele elogiou a Mercedes pelo desempenho no Catar, admitindo estar ansioso para virar a página sobre 2026.

"Kimi fez um trabalho incrível. A equipe fez um ótimo trabalho com o carro neste fim de semana, foi inacreditável. Mas, como você disse, estou ansioso pela véspera de Ano Novo, se chegarmos até lá, para tirar este ano do caminho", finalizou.

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