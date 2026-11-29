F1 - "Esse é meu ano": Russell lamenta novo 'azar' após perder vitória no Catar
Piloto britânico foi prejudicado por detritos "inaceitáveis" na pista e terminou na segunda colocação, atrás do companheiro de equipe
Após perder a liderança e uma possível vitória no GP do Catar de Fórmula 1, George Russell falou sobre os detritos "inaceitáveis" que o atrapalharam em Losail. O britânico ainda criticou a falta de um segundo safety car para que a pista fosse limpa.
Russell largou da pole position e liderou a primeira metade da corrida, mas detritos na pista ficaram presos no carro na segunda volta, danificando o assoalho. A equipe tentou removê-los durante um pit stop, mas o dano permaneceu e o britânico terminou em segundo, atrás do companheiro de equipe Kimi Antonelli em uma dobradinha da Mercedes.
Falando com Martin Brundle antes das comemorações do pódio, Russell disse que o incidente resumiu sua temporada.
"Mais um [episódio] para acrescentar à lista. Isso meio que resume este ano", começou dizendo. "Achei bastante inaceitável quando fiz a curva e havia detritos por toda parte. E eu soube assim que bati neles – foi um impacto bem forte – que algo não estava certo. Acabei de ver o assoalho agora".
"É uma pena. Obviamente, ainda estou feliz por estar no pódio, mas não deveria ter sido dessa forma", diz.
George Russell, Mercedes
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Russell disse que os detritos, causados pela colisão entre Arvid Lindblad e os marcadores de distância de isopor, ficaram espalhados por várias curvas na primeira volta.
"Foi literalmente na primeira volta. Passei pela curva 2 e havia coisas por toda parte ali. Na Curva 3 havia muito mais, então eu não conseguia acreditar que não teve pelo menos um safety car virtual. Mas, sendo sincero, esse é o meu ano", continuou.
A temporada de Russell tem sido cheia de problemas que em grande parte estiveram fora de seu controle, com falhas de motor no Canadá e na Malásia, e uma batida que o tirou do segundo lugar em Las Vegas.
Ainda assim, ele elogiou a Mercedes pelo desempenho no Catar, admitindo estar ansioso para virar a página sobre 2026.
"Kimi fez um trabalho incrível. A equipe fez um ótimo trabalho com o carro neste fim de semana, foi inacreditável. Mas, como você disse, estou ansioso pela véspera de Ano Novo, se chegarmos até lá, para tirar este ano do caminho", finalizou.
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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