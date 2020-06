A Fórmula 1 está de volta! Após quatro meses de provas adiadas ou canceladas como consequência da pandemia do novo coronavírus, a maior categoria do automobilismo mundial finalmente dará o pontapé inicial da temporada 2020 neste final de semana, na primeira de duas etapas no Red Bull Ring, na Áustria.

Será a grande oportunidade de Lewis Hamilton igualar o número de títulos de Michael Schumacher, com sete conquistas, da Ferrari quebrar a hegemonia da Mercedes ou do estrelato máximo de Max Verstappen.

Com protocolo rigoroso, a F1 terá a companhia da Fórmula 2 e Fórmula 3, categorias com a presença de brasileiros promissores.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 6h Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Treino Livre 3 Sábado 7h Treino Classificatório Sábado 10h Corrida Domingo 10h10 Fórmula 2 Dia Horário Corrida 1 Sábado 11h45 Corrida 2 Domingo 6h10 Fórmula 3 Dia Horário Corrida 1 Sábado 5h25 Corrida 2 Domingo 4h45

F1 está de volta! Acompanhe um guia sobre o "novo normal" da categoria

PODCAST: F1 pronta para volta! Sérgio Sette Câmara explica como será protocolo detalhado