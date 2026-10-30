George Russell insistiu que sua carreira “não será definida” e que ele “não se destruirá” pelo fato de não ter conquistado seu primeiro título mundial de Fórmula 1 nesta temporada, enquanto o jovem companheiro de equipe de Mercedes, Kimi Antonelli, está praticamente com a mão na taça.

Apontado como favorito ao título de 2026 após se destacar pela Williams e pela Mercedes, Russell não confirmou a expectativa ao longo da temporada. Ele agora chega ao México precisando vencer para tentar adiar o título de Kimi Antonelli, prestes a se tornar o campeão mais jovem da história da F1.

Além dos problemas de confiabilidade do carro que prejudicaram Russell, seu próprio desempenho ficou abaixo do nível apresentado pelo italiano. Enquanto Antonelli somou nove vitórias em seu segundo ano, o britânico conquistou apenas três triunfos, apesar de ter tido uma vitória dominante na abertura do campeonato na Austrália.

Mas, no dia de mídia do GP do México, ele citou o ex-companheiro de equipe Lewis Hamilton e Fernando Alonso, da Aston Martin, como prova de que não conquistar o título de pilotos nesta temporada não significa que o sonho tenha acabado.

“Provavelmente aprendi mais sobre mim mesmo este ano do que gostaria, para ser sincero”, admitiu Russell. “Os altos e baixos pelos quais passamos no esporte são imensos, e isso porque todos nós nos importamos muito com o que estamos fazendo".

George Russell, Mercedes Foto: Sona Maleterova / Getty Images

“Mas eu me lembro que tenho 28 anos. Vejo que Lewis [Hamilton] ainda compete muito bem aos 41 e Fernando [Alonso] aos 44. Sabe, Lewis conquistou a maioria de seus títulos na casa dos 30, e este ano definitivamente não vai definir minha carreira como um todo. Isso não vai me destruir. Se alguma coisa, vai me tornar mais forte".

“Tenho muito orgulho da minha resiliência e de como me recuperei de momentos muito difíceis e, na verdade, nos meus piores momentos desta temporada, geralmente me recuperei de forma muito, muito forte — e então tive outra corrida ruim logo depois de uma boa".

“Então, talvez seja algo que eu precise analisar também, porque sempre tenho meu melhor desempenho depois das piores corridas; talvez seja apenas uma coincidência. Talvez haja algo nisso, mas passei mais anos da minha vida competindo do que sem competir, e tive mais anos de sucesso do que de tropeços pontuais".

“E não acho que nenhum atleta, por melhor que seja, tenha todos os anos de sua carreira com desempenho no nível mais alto. Infelizmente, este ano, para mim, chegou talvez no momento em que eu mais precisava. Mas isso não significa, de forma alguma, o fim da minha jornada. Ainda tenho uns bons 12 a 15 anos pela frente".

Embora o campeonato possa estar efetivamente nas mãos de Antonelli, Russell ainda está determinado a usar as últimas corridas da temporada atual para superar quaisquer dificuldades e encerrar a temporada em alta, pronto para a disputa de 2027.

Quando questionado sobre o fato de o ex-piloto da Mercedes, Nico Rosberg, ter vencido as três últimas corridas em 2015 antes de se tornar campeão na temporada seguinte, Russell respondeu: “Acho que é definitivamente importante para mim tentar ganhar um pouco de consistência".

George Russell, Mercedes Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Há algumas corridas atrás [no Azerbaijão], conquistamos a pole por oito décimos e vencemos a corrida, e então, na semana passada, terminei em oitavo. Nunca tive uma temporada como esta na minha carreira, em que o desempenho tenha oscilado tanto, e sei que o potencial está lá, porque não dá para ter um desempenho como aquele em Baku se você tivesse, digamos, perdido o jeito".

“É só que estamos tendo dificuldade para manter uma alta taxa de acertos. Não sabemos por que isso está acontecendo, e nunca passamos por isso antes. Pessoalmente, nunca passei por isso na minha carreira, e acho que essa provavelmente será a minha prioridade nessas últimas corridas", concluiu.

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