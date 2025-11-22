Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: "Estava escorregadio demais até para mim", reclama Verstappen sobre quali em Vegas

Tetracampeão ainda diminuiu as expectativas na disputa pelo título

Stuart Codling
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Em circunstâncias normais, Max Verstappen estaria furioso de ter perdido a pole position principalmente com a chuva e o 'caos' da classificação para o GP de Las Vegas de Fórmula 1. No entanto, o próprio tetracampeão avaliou que as condições eram extremas até mesmo para ele e o segundo lugar "está bom".



A chuva que molhou a pista durante o primeiro segmento da classificação deixou o traçado bastante perigoso por vários minutos, exigindo, inclusive, que os pilotos usassem os pneus de chuva forte, com a visibilidade baixa.

Portanto, simplesmente passar para o Q3, dadas as condições de pista em constante evolução, o tráfego e as frequentes bandeiras amarelas, foi uma conquista em si. Mas ficou evidente que o renascimento competitivo da Red Bull perdeu um pouco do ímpeto: uma nova geometria de assoalho para Monza parecia ter liberado algum potencial inerente ao RB21 e permitido que Verstappen recuperasse terreno em relação a Lando Norris e Oscar Piastri na corrida pelo título, mas os eventos recentes indicaram que a Red Bull não conseguiu chegar a uma solução completa.

A equipe continua a executar configurações divididas em seus carros, essencialmente usando o carro de Yuki Tsunoda como um 'laboratório de testes móvel'. Os dois Red Bulls estão usando geometrias de assoalho sutilmente diferentes neste fim de semana, não por falta de peças sobressalentes, mas porque a equipe continua a perseguir o elusivo ponto ideal.

O chefe da equipe, Laurent Mekies, pediu desculpas a Tsunoda após a classificação em Las Vegas por ter cometido "grandes erros" com a pressão dos pneus.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

O tom de Verstappen mudou paralelamente a esses acontecimentos. Depois de descartar abertamente suas chances no campeonato no verão, ele voltou a se empenhar ativamente após vencer em Monza e nas corridas seguintes, quando recuperou terreno em relação aos pilotos da McLaren. Mas depois de perder esse impulso - pelo menos para Norris - no México e no Brasil, ele reviu sua posição novamente e disse, antes do fim de semana em Las Vegas, que "precisa de muita sorte até o fim" e que "nem está pensando" no campeonato.

Os treinos da Red Bull foram comprometidos pelo fato de não terem conseguido fazer muitas corridas longas com pneus representativos, e duas bandeiras vermelhas no final do TL2 significaram que Verstappen não conseguiu explorar o potencial do RB21 quando o momento estava mais alinhado com a classificação - embora isso tenha sido tornado acadêmico pela chuva de sábado.

"Estava muito escorregadio [durante a classificação]", disse ele. "Você sabe, parecia gelo. Para ser sincero, não foi muito divertido".

"Adoro pilotar no molhado, mas isso para mim é um pouco demais, eu diria. É preciso ter muito cuidado. E, sinceramente, fiquei surpreso por não ter havido muitos incidentes. Então, todos estavam se comportando muito bem - ou com medo. Tanto faz. Acho que fomos um pouco mais competitivos com os pneus extremos do que com os intermediários".

"É muito difícil fazer uma volta limpa. Tem gente desistindo, bandeiras amarelas, travamento, 360 - tudo isso. Eu diria que passamos pela classificação sem muitos dramas".

"E estar na primeira fila é bom. É claro que tivemos um pouco de azar por não termos mais uma volta, mas acho que, se olharmos para todo o Q3, nunca estivemos na disputa pela pole, então está tudo bem assim".

"A pista está seca e, normalmente, volta após volta, você deve ser capaz de ir mais rápido, mas não houve tempo. Acho que se você olhar para todo o Q3, nunca estivemos lá em cima".

"Nunca fomos os primeiros, nunca fomos rápidos o suficiente, e ficar em segundo está ótimo".

Verstappen, é claro, conseguiu outras posições além da pole e assumiu a liderança da corrida na Curva 1 - e, a partir daí, venceu corridas em um carro que não é o mais rápido. No Brasil, depois de ter sido eliminado no Q1, ele correu pelo campo até o pódio depois que a equipe interrompeu o parc fermé para mudar a configuração do carro e a unidade de potência. Mas, em Las Vegas, ele teve o cuidado de administrar as expectativas.

"Na verdade, não fizemos nenhuma corrida longa adequada", disse ele. "No TL1, fiz um pouco, o que não foi totalmente do meu agrado. Portanto, espero que, com as mudanças que fizemos desde então, seja um pouco melhor. Mas não estou esperando que seja incrível".

