F1: "Estava pilotando como minha avó", diz Antonelli sobre Baku

Se a vitória de Andrea Kimi Antonelli no GP da Itália, largando de 19º, foi uma atuação para a história, o mesmo não pode ser dito de sua performance mais discreta no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste sábado, uma prova que funcionou mais como controle de danos.

Antonelli bateu no muro na curva 1 durante o Q1 da classificação, tendo que largar de 16º. Mas, embora Baku ofereça mais oportunidades de ultrapassagens do que a etapa anterior, em Madri, o italiano sabia que seria muito difícil repetir o que fez em sua corrida de casa.

Na verdade, o líder do Mundial preferiu minimizar danos, adotando uma abordagem cautelosa para largar em 16º e terminar em quinto, se beneficiando de abandonos de pilotos que vinham à sua frente.

“Hoje eu estava pilotando um pouco como minha avó, apenas no modo de minimizar danos”, explicou Antonelli. “Eu simplesmente não corri riscos. Antes de fazer uma manobra, eu me certificava de que poderia ir em frente".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Carlos Sainz, Williams Foto: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Embora Antonelli tenha conseguido evitar a confusão envolvendo Colapinto na relargada da corrida, ele foi atingido pelo piloto da Haas, Oliver Bearman, o que causou danos na borda esquerda do assoalho do carro.

“Após a relargada, meu chassi ficou bastante danificado”, detalhou Antonelli. “Todo o meu lado esquerdo ficou destruído com o contato. Então, depois disso, o carro ficou muito instável. Ainda tentei chegar ao quarto lugar, mas, no fim das contas, é um daqueles dias em que você tem que se contentar com o P5".

“Vi a Alpine travando [rodas] e recuei imediatamente. Estava me preparando para fazer a manobra em zigue-zague, mas então, obviamente, não vi o Ollie vindo tão rápido pelo lado de dentro. Tive sorte de sair ileso, mas não tanta sorte assim de acabar com tantos danos".

Após um fim de semana conturbado, com um vazamento hidráulico nos treinos e um acidente no quali, Antonelli ficou decepcionado com seu próprio desempenho. Foi essa falta de ritmo e velocidade que o levou a adotar uma abordagem mais cautelosa na corrida.

“Se eu tivesse o mesmo ritmo que tive em Monza ou nas corridas anteriores, teria sido diferente”, explicou ele. “Teria ido para o ataque total. Mas hoje percebi logo de cara que, antes de tudo, era muito mais difícil ultrapassar com um pelotão de carros todos em modo de ultrapassagem".

“A mentalidade mudou muito rapidamente. E, além disso, ao ver tantas pessoas cometendo erros, você acaba recuando um pouco. Porque hoje eu simplesmente aproveitei os erros de todos os demais e fui avançando".

Tendo limitado sua perda de pontos para Russell a 15 pontos graças à sua recuperação para o quinto lugar, Antonelli deixa Baku com uma vantagem de 66 pontos na classificação, enquanto a F1 segue para a Malásia.

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