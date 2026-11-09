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F1 - “Estávamos no caminho da vitória”: Antonelli aponta fator crucial que custou a vitória em Interlagos

Italiano liderou boa parte da corrida, mas acabou rodando no 'S' do Senna

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli prometeu deixar de lado sua raiva no GP do Brasil para celebrar a conquista do título de construtores da Fórmula 1 pela Mercedes, enquanto lamentava os problemas de equilíbrio e a rodada que o tirou da disputa pela vitória.

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O novo campeão mundial havia assumido a liderança, ultrapassando o pole position Lando Norris na largada e estava abrindo uma vantagem bastante saudável sobre o britânico nas voltas iniciais da corrida.

Ele manteve a liderança antes e depois da primeira rodada de pit stops, já que a pista estava seca o suficiente para pneus slick, embora o undercut (entrar primeiro nos boxes para superar o adversário) de Lando tivesse reduzido consideravelmente a vantagem de Antonelli.

No início da volta 20, Antonelli perdeu o controle do carro e isso provocou um rodopio na primeira curva. Ele conseguiu se recuperar, mas Norris já havia passado havia muito tempo para assumir a liderança - e isso deixou o italiano nas garras de Isack Hadjar.

Antonelli havia relatado antes de seu giro que estava preocupado por ter sofrido um problema na suspensão e que o carro puxava para um lado sob aceleração - e sua dificuldade com o equilíbrio custou mais posições para Hadjar e Max Verstappen. No entanto, nenhuma causa clara surgiu durante a corrida.

"Estou muito decepcionado com a corrida. Estou muito irritado, para ser sincero, mas vou deixar tudo isso de lado por enquanto porque a equipe garantiu o título", disse.

"Garantimos o título para a equipe, e todos eles merecem, e estou muito orgulhoso de fazer parte deste grupo e desta equipe, que fez e ainda faz tanto por mim, e estou muito feliz por eles. Mas falando especificamente da corrida, sim, muito decepcionante."

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estávamos no caminho da vitória até aquele momento. Também na liderança, assim que consegui ganhar alguma temperatura [nos pneus] estava entrando no ritmo. Mas, sim, veio o giro que ainda é algo que preciso analisar porque também não sei por que perdi a traseira tão rapidamente."

"Sem aviso, nada. Mas, para ser sincero, já quando coloquei os pneus macios, senti algo estranho no carro. Então, precisamos verificar o que aconteceu, mas, por outro lado, sim, uma pena, porque perdemos a corrida ali."

Ao falar com a Sky Sports, Kimi deu mais detalhes sobre o problema e observou que ele ocorria apenas nas curvas à esquerda, particularmente em trechos de maior velocidade - o que, em Interlagos, corresponderia a grande parte do primeiro e do terceiro setores.

"Precisamos verificar algo na geometria do carro, da traseira, porque tive esse problema apenas em curvas à esquerda. Então, especialmente em alta velocidade, era quando eu mais sentia", disse ele à Sky. "E a traseira parecia muito instável, até mesmo entrando na reta de chegada, a traseira estava muito solta, o que era estranho."

"Precisamos verificar algo no carro para ver se aconteceu alguma coisa. Mas foi uma sensação muito estranha. E então, quando rodei, os pneus se foram; os quatro pneus ficaram com pontos planos. Só quando coloquei o segundo jogo é que recuperamos o ritmo. Foi uma pena."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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