Kimi Antonelli prometeu deixar de lado sua raiva no GP do Brasil para celebrar a conquista do título de construtores da Fórmula 1 pela Mercedes, enquanto lamentava os problemas de equilíbrio e a rodada que o tirou da disputa pela vitória.

O novo campeão mundial havia assumido a liderança, ultrapassando o pole position Lando Norris na largada e estava abrindo uma vantagem bastante saudável sobre o britânico nas voltas iniciais da corrida.

Ele manteve a liderança antes e depois da primeira rodada de pit stops, já que a pista estava seca o suficiente para pneus slick, embora o undercut (entrar primeiro nos boxes para superar o adversário) de Lando tivesse reduzido consideravelmente a vantagem de Antonelli.

No início da volta 20, Antonelli perdeu o controle do carro e isso provocou um rodopio na primeira curva. Ele conseguiu se recuperar, mas Norris já havia passado havia muito tempo para assumir a liderança - e isso deixou o italiano nas garras de Isack Hadjar.

Antonelli havia relatado antes de seu giro que estava preocupado por ter sofrido um problema na suspensão e que o carro puxava para um lado sob aceleração - e sua dificuldade com o equilíbrio custou mais posições para Hadjar e Max Verstappen. No entanto, nenhuma causa clara surgiu durante a corrida.

"Estou muito decepcionado com a corrida. Estou muito irritado, para ser sincero, mas vou deixar tudo isso de lado por enquanto porque a equipe garantiu o título", disse.

"Garantimos o título para a equipe, e todos eles merecem, e estou muito orgulhoso de fazer parte deste grupo e desta equipe, que fez e ainda faz tanto por mim, e estou muito feliz por eles. Mas falando especificamente da corrida, sim, muito decepcionante."

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Estávamos no caminho da vitória até aquele momento. Também na liderança, assim que consegui ganhar alguma temperatura [nos pneus] estava entrando no ritmo. Mas, sim, veio o giro que ainda é algo que preciso analisar porque também não sei por que perdi a traseira tão rapidamente."

"Sem aviso, nada. Mas, para ser sincero, já quando coloquei os pneus macios, senti algo estranho no carro. Então, precisamos verificar o que aconteceu, mas, por outro lado, sim, uma pena, porque perdemos a corrida ali."

Ao falar com a Sky Sports, Kimi deu mais detalhes sobre o problema e observou que ele ocorria apenas nas curvas à esquerda, particularmente em trechos de maior velocidade - o que, em Interlagos, corresponderia a grande parte do primeiro e do terceiro setores.

"Precisamos verificar algo na geometria do carro, da traseira, porque tive esse problema apenas em curvas à esquerda. Então, especialmente em alta velocidade, era quando eu mais sentia", disse ele à Sky. "E a traseira parecia muito instável, até mesmo entrando na reta de chegada, a traseira estava muito solta, o que era estranho."

"Precisamos verificar algo no carro para ver se aconteceu alguma coisa. Mas foi uma sensação muito estranha. E então, quando rodei, os pneus se foram; os quatro pneus ficaram com pontos planos. Só quando coloquei o segundo jogo é que recuperamos o ritmo. Foi uma pena."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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