F1 estende contrato do GP de Las Vegas até 2027

O GP de Las Vegas concordou com uma prorrogação de dois anos do contrato que fará com que os carros de Fórmula 1 corram nas ruas da cidade dos cassinos até pelo menos 2027 - embora se espere que ele permaneça no calendário por muito mais tempo.

Tendo retornado à F1 em 2023, Vegas está em uma posição única entre as 24 etapas que formam o calendário atual, uma vez que é promovida pela própria categoria, e a corrida teve um "compromisso" inicial de uma década quando foi anunciada pela primeira vez.

Isso significa que seu lugar na programação é muito seguro e, sem dúvida, não precisa do tipo de anúncio público que o GP de Miami recebeu no mês passado, quando um novo acordo até 2031 foi confirmado.

A única resistência ao GP de Las Vegas provavelmente viria da própria cidade, mas o fato da F1 estar na cidade em um de seus fins de semana mais fracos em termos de receita deu aos hotéis, cassinos e varejistas um grande impulso.

Os organizadores do GP de Las Vegas revelaram que o fim de semana da corrida de 2024 gerou uma receita de 934 milhões de dólares (ou R$ 5,197 bilhões), com os números publicados na análise do impacto econômico do GP mostrando que a competição é o maior evento recorrente em Las Vegas, com um público de 306 mil pessoas na semana da corrida, das quais 175 mil eram de fora da cidade.

"Concordamos coletivamente que faremos uma extensão de dois anos para 2026 e 2027", disse a presidente e CEO do GP de Las Vegas e diretora comercial da F1, Emily Prazer. "Queremos ter certeza de que continuaremos a evoluir o que estamos fazendo. Mas a intenção é um acordo de longo prazo".

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Como todos nós sabemos, a corrida teve seus desafios, mas estamos saindo do outro lado. Portanto, queremos garantir que ela continue funcionando para ambos os lados. Então, coletivamente, nos sentamos e concordamos que essa era a melhor abordagem. Estamos planejando muito a longo prazo, mas é mais ou menos assim que estamos agora".

Em termos de receita, novembro costuma ser o oitavo melhor mês do ano para a cidade de Nevadan, mas a corrida do ano passado fez com que ele se tornasse o melhor mês de sua história.

"A duração das prorrogações não reflete realmente nada, a não ser o fato de que faz sentido de forma gradual, pois sabemos o que vai acontecer nos próximos anos", disse Steve Hill, presidente da Las Vegas Convention and Visitors Authority.

"Estamos planejando que essa seja uma corrida permanente e continuaremos planejando extensões que provavelmente se expandirão à medida que avançarmos. Ela tem um impacto que não conseguimos reproduzir em uma base anual para qualquer outra coisa. Nada mais mudou de fato".

Max Verstappen foi coroado campeão da F1 em Las Vegas no ano passado, comemorando em frente às fontes do Bellagio - enquanto os outros pontos de referência ao longo da cidade também se beneficiam da exposição do fim de semana.

