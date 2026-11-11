F1 - Estreia de Câmara ganha elogios da Ferrari e da Haas: “Velocidade impressionante”

Há estreias inesquecíveis, que se tornam especiais não apenas por serem o primeiro passo na Fórmula 1 — algo com que se sonha desde criança —, mas também pelo contexto. Foi assim também para Rafael Câmara, que no Brasil estreou diante de sua torcida, em uma pista na qual nunca havia rodado antes, sem ter feito testes com um carro de 2026 e, acima de tudo, entre pista molhada e seca. E ele impressionou tanto o chefe da Ferrari quanto o comandante da Haas.

Câmara já havia tido a oportunidade de adquirir um pouco de experiência no simulador, já que deveria ter disputado a primeira sessão de treinos livres de Interlagos no SF-26 da Ferrari.

No entanto, a estreia inesperada acabou se transformando em um batismo de fogo. Não faltaram os compreensíveis erros de inexperiência, e certamente a trajetória de um piloto não se define por um GP, mas na Haas e na Ferrari há motivos para sorrir.

Câmara esperava que o fim de semana permanecesse seco, sem acrescentar mais incertezas, até porque os próprios pilotos titulares temiam como seria o comportamento dos carros de 2026 com pneus de chuva em um asfalto de baixa aderência. No entanto, de certa forma, foi justamente a chuva que agregou valor ao seu fim de semana.

Rafael Camara, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Até a última curva, ele estava fazendo uma volta fantástica na classificação. Mas começar na F1 assim, na sua corrida em casa, nessas condições, em que é preciso usar pneus intermediários e macios, gera pressão tanto no quali quanto na corrida", disse Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, após a corrida, demonstrando-se claramente satisfeito com o desempenho de um dos talentos da academia de pilotos da Scuderia.

"Além disso, as condições estavam frias; este talvez tenha sido o fim de semana mais difícil para se estrear. Ele se saiu muito bem, na classificação, sua velocidade foi impressionante”.

Na classificação, Câmara bateu nas barreiras duas vezes, uma no Q1 e outra no Q2. Inevitavelmente, esses erros fazem parte da experiência que um estreante precisa adquirir, mas também revelam outras coisas. Conseguir recuperar a confiança necessária para avançar para a segunda bateria após o primeiro erro foi um sinal de seu talento, mas ainda mais significativo foi aquela volta (não concluída) no Q2.

Sem o erro — que, aliás, ocorreu em sua primeira tentativa com o pneu intermediário (que, na verdade, não existe na F2, já que os pilotos têm um único pneu para pista molhada que atende a diversos cenários) —, o Q3 não teria sido apenas um sonho.

Na verdade, pelos tempos registrados no primeiro e no segundo setores, a classificação para a última bateria poderia ter se tornado realidade, próxima à do companheiro de equipe.

Rafael Camara, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A corrida, no entanto, revelou-se tudo menos simples, como era de se esperar. Depois de perder posições na largada devido a uma arrancada lenta, o brasileiro se concentrou em não cometer erros e em aprender em condições variáveis. Com os pneus intermediários, o ritmo ficou abaixo do companheiro de equipe, também levando em conta que os pneus demoram mais para atingir a temperatura ideal do que na classificação.

“Não foi um domingo fácil”, explicou Câmara após a corrida. “Cometi alguns erros que não esperava cometer, mas foi uma corrida cheia de oportunidades para aprender. O lado positivo é que terminei sem danos e sem acidentes, um passo à frente em relação ao sábado".

As bandeiras azuis dificultaram encontrar um ritmo constante, ainda mais porque acabam reduzindo a temperatura dos pneus. No entanto, com o composto macio, quando ele tinha a pista livre, o ritmo foi, na verdade, bom.

O resultado claramente não o satisfaz, mas esperar uma estreia com pontos, especialmente quando as equipes de ponta terminaram com todos os carros entre os 10 primeiros, era objetivamente impossível.

“Eu estava praticamente começando do zero e precisava aprender todos os procedimentos, incluindo a própria largada. A corrida inteira pareceu um curso intensivo: você aprende, entende e se adapta volta após volta. No fim das contas, foi acima de tudo uma experiência de aprendizado. Não foi o que eu esperava, mas posso dizer que, no geral, foi uma semana positiva”, contou Câmara.

Rafael Camara, Haas F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

As bases parecem muito sólidas, embora na Haas já estivessem convencidos de seu potencial depois de verem seus tempos e sua consistência nos testes TPC com o carro de 2025 que ele havia realizado com a equipe norte-americana. Na verdade, um dos aspectos que mais surpreendeu foi justamente sua capacidade de se adaptar às variações de vento e temperatura ao longo do dia.

Na corrida, os tempos por volta do brasileiro foram mais oscilantes, como era de se esperar, mas não faltaram sinais positivos. Excluindo algumas voltas no início do stint com pneus macios, seu ritmo não ficou muito atrás do de Bearman, pouco menos de dois décimos mais lento.

É claro que, na verdade, a estratégia do piloto britânico não foi excepcional, a ponto de ele sentir que perdeu uma oportunidade, mas há vários aspectos positivos a serem destacados.

Após a corrida, Ayao Komatsu, chefe da Haas, comentou: “Para a primeira corrida do Rafa na F1, as condições eram difíceis. Ele mostrou um excelente ritmo e manteve a situação sob controle. Cometeu alguns erros, mas, no geral, foi um contexto muito complicado para uma estreia. Sabemos que ele tem desempenho e velocidade. Agora é só uma questão de encontrar mais consistência e conseguir demonstrá-la".

Antes da estreia na F1, muitos haviam descrito Câmara como um diamante bruto, um daqueles talentos velozes, mas que precisa ser lapidado. O brasileiro já havia merecido sua chance para o próximo ano, mas este primeiro fim de semana parece ter demonstrado que a confiança depositada nele pela Ferrari e pela Haas foi bem retribuída.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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