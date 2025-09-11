Com o oitavo lugar no GP da Itália de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto superou o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em resultados de corrida mais uma vez e vê a admiração e o respeito por ele no paddock crescerem cada vez mais. Com 18 pontos acumulados, o brasileiro é 16º colocado no campeonato de pilotos e tem chamado atenção de veteranos.

Em entrevista ao Racing Tipster, Johnny Herbert, piloto que esteve na F1 entre 1989 e 2000, disse que "provavelmente daria a vaga na Red Bull para o Bortoleto", a qual é atualmente ocupada por Yuki Tsunoda. O desempenho do japonês como companheiro de Max Verstappen tem sido abaixo do esperado e os rumores são de que, no ano que vem, Isack Hadjar, atualmente na Racing Bulls, assuma o segundo carro do time austríaco.

"Ele [Bortoleto] venceu os campeonatos de F3 e F2 em anos consecutivos. Mas o ponto realmente positivo a seu favor, que é algo que Oscar tem com o Mark Webber, é que ele tem Fernando Alonso como empresário. Ele pode dar a ele talvez aquele ingrediente extra que permite continuar evoluindo, enquanto Hadjar não tem alguém como o Fernando ao seu lado. Ele está tendo que descobrir tudo por conta própria", justificou Herbert.

"Bortoleto corre ao lado do Alonso, um dos melhores de todos os tempos, e está ganhando consciência de corrida. Depois, após as corridas, eles conversam sobre isso. Isso dá a ele uma vantagem, mas ele é muito impressionante, em um carro que, talvez, nem seja tão bom quanto o RB", concluiu.

