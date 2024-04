As chances de Carlos Sainz encontrar um lugar competitivo na temporada 2025 da Fórmula 1 estão diminuindo, com Fernando Alonso tendo assinado um contrato de longo prazo com a Aston Martin, deixando o espanhol com apenas duas opções.

Por um lado, há a Mercedes, mas é improvável que eles queiram dar a Sainz um contrato de longo prazo por causa de Kimi Antonelli, enquanto Damon Hill disse à Sky Sports que a família Verstappen na Red Bull poderia impedir a chegada do espanhol.

"O que está disponível? A Mercedes é a opção óbvia", Hill delineou as chances de Carlos Sainz para a vaga de 2025, mas descartou a possibilidade da Red Bull por alguns motivos. "Com a Red Bull, não vejo como isso funcionaria para Max lá".

"A equipe é dirigida pela família Verstappen, é basicamente a equipe deles", apontou, acrescentando que os holandeses podem não querer o espanhol. "Não os vejo deixando alguém entrar, a menos que ele esteja pronto para ser um bom número dois."

"Mas Checo está fazendo um trabalho muito bom nessa função também", apontou o ex-campeão mundial, acrescentando que as chances do mexicano de permanecer na Red Bull são as melhores.

