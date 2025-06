Chefe da McLaren entre 1981 e 2009, Ron Dennis presenciou o auge e o declínio do time de Woking na Fórmula 1. Nesse período, o britânico conquistou sete campeonatos de construtores e nove de pilotos, com Niki Lauda, Alain Prost, Ayrtron Senna, Mikka Hakkinen e Lewis Hamilton. Afastado do paddock há alguns anos, Dennis falou que não se vê mais fazendo parte desse universo.

"Nunca mais voltarei [ao paddock]. Organizo tudo para meus familiares irem, mas não vou. Já vi pessoas retornarem à F1 depois de deixá-la, mas o fato é que sua opinião está ultrapassada, mesmo que você seja um multicampeão mundial", disse ele em entrevista ao jornal Sunday Times.

Dennis ainda disse que apesar das pessoas serem educadas, ele não tem nada de novo ou importante para adicionar ao esporte: "Elas te dão um lugar para sentar, oferecem café, mas você não tem nada a oferecer. Você é coisa de velho e eu nunca gostaria de estar nessa posição."

Aos 78 anos, ele admitiu estar em outra fase da vida: "Tenho coisas melhores para fazer. Amo meu jardim, mesmo que não passe muito tempo trabalhando nele, mas sou apaixonado por ele, assim como sou apaixonado por muitas outras coisas na minha vida."

No entanto, ele ainda acompanha a categoria, mesmo que só pelas imagens. "Eu sempre desligo o som [da TV]. Sei demais para querer ouvir as bobagens de certos comentaristas. Eu olho para a pureza das corridas, amo o esporte e ainda amo os GPs."

